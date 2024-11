Hit czy klapa? Komedia Patryka Vegi z rekordowo niskimi ocenami już dziś w TV!

„Ciacho” to film Patryka Vegi z 2010 roku, w którym zagrali świetni polscy aktorzy. W obsadzie pojawili się między innymi: Paweł Małaszyński, Tomasz Kot, Marcin Bosak, Tomasz Karolak, Marta Żmuda Trzebiatowska, Joanna Liszowska, Danuta Stenka, Wojciech Mecwaldowski czy Cezary Żak. Film „wzbogaciły” też występy ówczesnych gwiazd internetu czyli Barbary Rogowskiej oraz Krzysztofa Kononowicza. To wszystko nie pomogło jednak w odbiorze tej produkcji. Zarówno krytycy filmowi, jak i zwykli widzowie, byli zażenowani poziomem komedii.

„Wizytówką i jednocześnie recenzją tego filmu jest Małaszyński tarzający się w gów***” – pisał krytyk Dawid Adamek. „Dno” – dodała Karolina Korwin Piotrowska. Nie lepiej jest sekcji komentarzy do filmu, napisanych przez widzów na Filmwebie. „Normalnie dałbym 1/10 ale za scenę z Konowiczem daję 2/10” – napisał jeden z internautów. „Kononowicz powinien grać w tym filmie główną rolę” – odpowiedział inny. „To jest coś strasznego. Poziom idiotyzmu prezentowany w tym filmie przechodzi już wszelkie granice” – czytamy w poście od innego widza. „Aż się nie chce wierzyć, że jedni z najlepszych obecnie aktorów... zgodzili się zagrać w tak głupim filmie” – zastanawiał się kolejny.

Mimo ostrych opinii, w 2010 roku film w kinach obejrzało prawie milion widzów, a „Ciacho” zostało uhonorowane na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni statuetką Diamentowe Lwy dla największego kasowego hitu polskich kin.

O czym jest film „Ciacho”?

„Basia (Marta Żmuda-Trzebiatowska) to dziewczyna, która potrafi rzucić na kolana niejednego strongmana. Tymczasem jej bracia są… trochę inni. Dawid (Tomasz Karolak) – zna się na modzie lepiej od Beckhama, Karolek (Paweł Małaszyński) – marzy by być jak Rambo i walczyć niczym Ninja. Krzyś (Marcin Bosak) – to pantoflarz i doskonały kucharz w jednym, który żyje na zwolnionych obrotach. Kiedy jednak Basia wpadnie w tarapaty, a jej narzeczony Jan (Tomasz Kot) ujawni swoje prawdziwe oblicze, nieporadni, ale zdeterminowani bracia zrobią wszystko, żeby uratować ukochaną siostrę. Zanim jednak wywrócą cały świat do góry nogami na drodze spotkają kilka nieplanowanych zwrotów akcji i… intrygujących kobiet. Zdecydowana bizneswoman (Joanna Liszowska), roztrzepana adwokat (Marieta Żukowska) i seksowna pani psycholog (Danuta Stenka) nie oprą się wdziękom trzech braci” – czytamy w opisie dystrybutora filmu.

Patryk Vega bardzo ciepło wypowiadał się o swoim pomyśle na film. W jednym z wywiadów stwierdził: „Szybko się okazało, że obsadzając artystów w zupełnie inny sposób, zaczęliśmy dochodzić do wyśmienitych rezultatów, aktorzy zaczęli tworzyć prawdziwe kreacje”.

Reżyser stwierdził też, że najbardziej podoba mu się postać Karolka, którego zagrał Paweł Małaszyński. – To jest postać warta milion dolarów! Myślę, że koledzy będą na Pawła źli, bo ukradł im trochę film – oceniał Vega.

– Kiedy Vega zobaczył nakręcony materiał, powiedział, że gdyby mnie wcześniej nie znał, to miałby problem, żeby ze mną porozmawiać, ponieważ nie potrafiłby potraktować mnie poważnie. Myślałby, że jestem wariatem – wspominał z kolei sam Małaszyński.

Jeżeli jeszcze nie oglądaliście filmu „Ciacho” i sami chcecie ocenić komedię, będzie ona emitowana dziś, w środę 27 listopada o godzinie 23:00 na antenie Polsatu.

Czytaj też:

Dziś w telewizji pierwszy świąteczny film! Polacy masowo złapią za pilotyCzytaj też:

Głośny thriller z 2024 roku trafił w końcu do sieci! Mega hit wbije was w fotele