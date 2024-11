Polska produkcja dostała nagrodę Emmy! To ogromne wyróżnienie

W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego odbyła się nowojorska gala wręczenia nagród Emmy. Międzynarodowa Akademia Sztuki Telewizyjnej i Nauki (IATAS) wyróżniła najlepsze tytuły oraz twórców filmowych. Wśród laureatów znalazł się również Polak, Jakub Piątek.

Polak dostał nagrodę Emmy

Międzynarodowe nagrody Emmy przyznawane są w 14. kategoriach, w tym między innymi dla najlepszego aktora, aktorki, najlepszej komedii, dokumentu, serialu dramatycznego, telenoweli, filmu telewizyjnego/miniserialu oraz za produkcję dla dzieci. Tym razem na gali uhonorowano m.in. „Drops of God” w kategorii „Najlepszy dramat”, „División Palerm” w kategorii „Najlepsza komedia” i „Liebes Kind” w kategorii „Najlepszy miniserial”. Timothy Spall został z kolei wybrany jako najlepszy aktor, natomiast Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying – najlepsza aktorka. Do tego zaszczytnego grona dołączył również 39-letni Polak.

Jakub Piątek otrzymał Emmy za film „Pianoforte”. Obraz w jego reżyserii został doceniony w kategorii „Programowanie artystyczne”, a warto dodać, że rywalizował z trzema zagranicznymi produkcjami: brytyjską „Robbie Williams”, argentyńską „Virgilio”, a także japońską „Who I Am Life”.

A o czym opowiada „Pianoforte”? To film dokumentalny przedstawiający widzom historie młodych muzyków, rywalizujących ze sobą w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, który co pięć lat odbywa się w Warszawie. Wśród bohaterów znaleźli się: pochodzący z Włoch Alexander Gadjiev i Leonora Armellini, Koreańczyk Hyuk Lee, Hao Rao z Chin, Jewa Gieworgian, studentka konserwatorium w Moskwie oraz Marcin Wieczorek, student Bydgoskiej Akademii Muzycznej.

Jakub Piątek zaprezentował w produkcji kulisy tego wydarzenia, które dla wielu artystów, pielęgnujących swój talent i warsztat od dziecka, jest wyjątkową szansą. Choć wszyscy marzą o tym samym, to tylko nieliczni będą mogli stanąć na podium. „Pianoforte” śledzi przygotowania artystów do konkursu oraz to, co robią poza sceną. Owy film wcześniej został również nagrodzony polskim Orłem jako „Najlepszy film dokumentalny”. Był także nominowany do Głównej Nagrody Jury podczas festiwalu Sundance.

Czytaj też:

Tokarczuk, Holland i Applebaum uhonorowane przez uniwersytet. Musiały wchodzić bocznymi drzwiamiCzytaj też:

Polacy krytykują Weronikę Rosati za wychowywanie córki. „To śmieszne”