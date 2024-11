Te filmy na Netflix obejrzysz tylko dziś. W koszu wyląduje 12 porządnych tytułów

Jeżeli odkładaliście obejrzenie takich hitów jak „Niepokój”, „Godziny” czy „Inferno”, nie możecie dłużej pozwolić sobie na ten luksus. Te i inne tytuły są dostępne do obejrzenia na Netflix tylko do końca dnia. W kolejnych platforma pozbywa się innych klasyków jak „Czas na miłość”, „Szczęki”, „8 mila” czy „Robin Hood”. Sprawdźcie, co warto nadrobić, nim będzie za późno.

Netflix usuwa kapitalne filmy. Podpowiadamy, co warto nadrobić, nim będzie za późno

Do 14 listopada

„Inferno”

Światowej sławy profesor w dziedzinie symboliki Robert Langdon (dwukrotny laureat Oscara Tom Hanks) śladami poematu Dantego usiłuje rozwikłać zagadkę symbolu, który znajduje w marynarce, kiedy budzi się – pogrążony w amnezji – w jednym z włoskich szpitali. Będzie to najtrudniejsze zadanie w karierze Langdona, na którego zewsząd czeka niebezpieczeństwo.

„Zgadnij kto”

Ciemnoskóra Theresa przedstawia najbliższym swojego nierzeczonego. Rodzinie jednak nie podoba się, że Simon ma biały kolor skóry.

„Hanna”

Hanna jest nastolatka, która jako jedna z niewielu rówieśnic, posiada siłę i sprawność żołnierza. A wszystko dlatego, że została wychowana przez ojca, byłego agenta CIA w finlandzkiej dziczy. Trening jaki przeszła służyć miał jednemu celowi – zostanie perfekcyjnym zabójcą. Punktem zwrotnym w życiu dziewczyny staje się misja, na którą wysłał ja ojciec. Hanna przemieszcza się ukradkiem po Europie, wymykając się agentom nasłanym przez bezlitosna szefowa wywiadu pilnie strzegąca własnych tajemnic. Będąc już blisko celu, Hanna staje przed zdumiewającymi odkryciami dotyczącymi jej życia i pytaniami na temat człowieczeństwa.

„Nigdy więcej”

Slim ucieka wraz z córką od brutalnego męża. Zaczyna trenować sztuki walki, aby się przed nim obronić.

„Niepokój”

Po śmierci ojca, Kale Brecht staje się ponury, zamknięty w sobie i zaczyna sprawiać kłopoty do tego stopnia, że ze swoje przewinienia zostaje skazany przez sąd na areszt domowy. Jego matka, Julie, pracuje dzień i noc na utrzymanie swoje i syna, lecz spotyka ją tylko obojętność. Kale, zamknięty w czterech ścianach podmiejskiego domu, zaczyna podglądać sąsiadów. Jeden z nich wydaje się być seryjnym mordercą. Ale czy te podejrzenia nie są po prostu wytworem bujnej wyobraźni?

„Godziny”

Historia życia trzech kobiet, z których jedna to żyjąca w czasach współczesnych w Nowym Jorku wydawczyni książek; druga, typowa żona i matka, żyjąca pod koniec lat 40.; trzecia to postać autentyczna – Virginia Woolf, znana pisarka ogarnięta obsesją samobójczą. Trzy różne kobiety, trzy różne epoki. Jest jednak coś, co je połączy, coś, co zmieni ich życie na zawsze.

Do 15 listopada

„8 mila”

Film oparty na biografii kontrowersyjnego rapera – Eminema. Eminem dorastał w Detroit i w Kansas City. Jego album „The Marshall Mathers LP”, sprzedał się w nakładzie ponad trzech milionów egzemplarzy i otrzymał nagrodę Grammy za najlepszy rapowy album w roku 2000. Eminem otrzymał również nagrodę MTV Music Video i dwie nagrody Billboard Music Video. Film opowiada o tygodniu z życia muzyka Jamesa Smitha, Jr., który poszukuje swojej tożsamości i sensu życia.

„Szczęki”

W niewielkiej osadzie na wyspie wybucha panika po kolejnych atakach jakiegoś stworzenia na pływających w morzu. Okazuje się, że wielki biały rekin nie chce wcale stąd odpływać. Szeryf Brody z przyjaciółmi Hooper'em i Quint'em decydują się go zabić.

„Robin Hood”

Dzielny wojownik Robin zostaje wyjęty spod prawa, gdy wraz z grupą swych wiernych towarzyszy broni opowiada się przeciwko skorumpowanemu królowi Anglii. Zbuntowany bohater udaje się do Nottingham, gdzie poznaje pełną animuszu Lady Marion. Zafascynowany jej osobą zrobi wszystko, by zdobyć serce tej pięknej kobiety i ocalić jej rodzinne ziemie przed zbliżającym się zagrożeniem. W konsekwencji dramatycznych wydarzeń, Robin i jego ludzie zostaną wciągnięci w krwawą wojnę, która zadecyduje o przyszłej chwale Anglii oraz rozsławi legendę szlachetnego banity.

„Czas na miłość”

Kończąc 21 lat Tim Lake odkrywa, że może podróżować w czasie. Po kolejnym nudnym przyjęciu noworocznym ojciec Tima opowiada rodzinną historię, że mężczyźni potrafią przemieszczać się w czasie. Tim może zmienić co się stanie lub co się już stało do tej pory w jego życiu. Postanawia uczynić świat lepszym, znajdując sobie dziewczynę. Niestety, nie jest to takie łatwe. Tim podróżując z Kornwalii do Londynu poznaje śliczną Mary. Zakochują się w sobie, ale w związku z przemieszaniem się w czasie okazuje się, że wcale jej nie poznał. Przy kolejnej podróży w czasie znowu ją poznaje i znowu się zakochują, sytuacja powtarza się wielokrotnie aby w końcu zdobyć serce dziewczyny. Tim wykorzystuje swoją zdolność do zorganizowania romantycznych oświadczyn, ratuje swój ślub od fatalnych przemów. Jego dar pomaga przyjacielowi dotrzeć na czas do szpitala, gdy rodzi się córka. Odkrywa, że ten dar pomaga, ale może być też niebezpieczny.

„W cieniu jupiterów”

Bohaterka obrazu jest gwiazda muzyki Noni, którą sława doprowadziły na skraj załamania. Gdy dziewczyna pozna policjanta Kaza uda jej się odnaleźć siłę by pokazać swój prawdziwy talent.

Do 20 listopada

„Zbrodnia”

Na Półwyspie Helskim dochodzi do serii morderstw. Sprawą zajmuje się para policjantów.

