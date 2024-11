Najwyżej oceniane filmy z 2024 roku, które obejrzysz na Max

Sprawdziliśmy, jakie filmy z 2024 roku są najwyżej oceniane przez widzów platformy Max i podpowiadamy wam, jaki seans warto nadrobić, nim konkretna produkcja zniknie z serwisu streamingowego. Jeżeli nie macie pomysłu na to, co oglądać w wolny wieczór, ta lista może okazać się bardzo pomocna.

Najlepsze tegoroczne filmy na Max

10. „Miasteczko Salem”

„Miasteczko Salem” – jedna z najbardziej znanych książek Stephena Kinga ukazała się po raz pierwszy w 1975 roku. Opowiada historię Bena Mearsa, który wraca do rodzinnego miasteczka w poszukiwaniu inspiracji do swojej kolejnej książki. Bardzo szybko orientuje się, że w Salem dzieją się dziwne rzeczy, a jego mieszkańcy zaczynają umierać w zagadkowych okolicznościach.

9. „The Watchers”

Mina, 28-letnia artystka, gubi się w wielkiej, dziewiczej puszczy w zachodniej Irlandii. Kiedy znajduje w końcu schronienie, zupełnie nieświadomie razem z trójką nieznajomych, wpada w pułapkę. Każdej nocy zagubieni są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stwory. Nie widać ich, ale one widzą wszystko.

8. „Pułapka”

Cooper Abbott, strażak z Filadelfii, zabiera córkę Riley na koncert jej idolki, gwiazdy popu o pseudonimie Raven. Cooper, zdający się być supertatą, jest tak naprawdę seryjnym zabójcą, któremu po piętach depcze policja. Budynek, gdzie odbywa się koncert, staje się miejscem obławy. Bohater będzie próbował uniknąć złapania i jednocześnie zachować pozory przed córką.

7. „Susza 2: Force of Nature”

Detektyw Aaron Falk powraca, by rozwikłać sprawę zaginięcia w australijskim buszu. W noc swojego zniknięcia Alice Russel wykonała tylko dwa telefony – jeden alarmowy i jeden do Aarona. Bardzo szybko okazuje się, że każda z uczestniczek wyprawy przedstawia nieco inną wersję wydarzeń. Podczas śledztwa, które prowadzi go w głąb mrocznego lasu, Falk odkrywa tajemnice kryjące się w cieniu gór. Próbuje rozwikłać plątaninę relacji osobistych i zawodowych łączących pięć kobiet, którym nie są obce podejrzliwość i zdrada – ale czy to wystarczy, by zabić?

6. „Twisters”

Edgar-Jones wciela się w Kate Cooper, byłą łowczynię burz, prześladowaną przez wspomnienia z niszczącym tornadem na studiach. Obecnie bada schematy burz na monitorach, bezpieczna w Nowym Jorku. Zostaje jednak ściągnięta z powrotem na otwarte równiny przez przyjaciela, Javiego, w celu przetestowania nowego, przełomowego systemu wykrywania burz. Tam spotyka Tylera Owensa (Powell), czarującego i brawurowego bohatera mediów społecznościowych, z jego chełpliwą ekipą. Nagrywają i zamieszczają w sieci filmy z burzami – im bardziej niebezpieczne, tym lepiej. W miarę nasilania się sezonu burzowego dochodzi do przerażających, nigdy wcześniej niewidzianych zjawisk. Kate, Tyler i ich rywalizujące zespoły, znajdując się bezpośrednio na drodze wielu systemów burzowych, zbiegających się w środkowej Oklahomie, są zmuszeni do walki o życie.

5. „Bad Boys: Ride or Die”

Kiedy kapitan Howard zostaje niesłusznie oskarżony o przestępstwa związane z narkotykami, Bad Boys przysięgają oczyścić jego imię. Ale gdy zbliżają się do odkrycia prawdy, Mike i Marcus sami zostają wrobieni. Ścigani przez policję, na celowniku karteli, ścigani przez każdy gang w mieście...

4. „Furiosa: Saga Mad Max”

Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek. Wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu.

3. „Caddo Lake”

Zaginięcie 8 -letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają trwającą od dziesięcioleci tajemnicę. Od tej pory życie mieszkańców wiejskiej społeczności Caddo Lake nigdy nie będzie już takie samo.

2. „Aniołowie są wśród nas”

Film na podstawie niezwykłej, prawdziwej historii. Opowiada o Sharon (Hilary Swank), zawziętej fryzjerce z niewielkiego Kentucky, która ledwo wiąże koniec z końcem. Gdy poznaje Eda (Alan Ritchson), wdowca starającego się zapewnić byt dwóm córkom, odnajduje w życiu nowy cel. Młodsza córka Eda czeka na przeszczep wątroby, a Sharon postanawia za wszelką cenę pomóc tej rodzinie. Jest to inspirująca opowieść o wierze, codziennych cudach i aniołach, którzy żyją wśród nas.

1. „Diuna: Część 2”

Makiaweliczny ród Harkonnenów przejął kontrolę nad pustynną planetą Arrakis. Jednak rzeź udało się przeżyć Paulowi Atrydzie, synowi zamordowanego władcy, oraz jego matce Jessice. Oboje znajdują schronienie u plemienia Fremenów, którego członkowie widzą w Paulu wyczekiwanego od lat mesjasza. Z ich pomocą młody bohater próbuje odzyskać władzę nad planetą.

