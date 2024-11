Ten film zarobił ponad 1,3 mld dolarów! Mega hit z 2024 roku już do obejrzenia w internecie

Najnowsza produkcja Marvel Studios „Deadpool & Wolverine” zyskała miano najbardziej kasowego filmu z kategorią wiekową R w historii kina. Jeden z najbardziej emocjonujących filmów tego roku można od dziś oglądać na platformie Disney+.

Do kin przyciągnął tłumy. Popularny film z 2024 roku trafia do internetu. O czym jest?

Film „Deadpool & Wolverine” z 2024 roku to długo wyczekiwana współpraca na ekranie uwielbianego Deadpoola (Ryan Reynolds) i Wolverina (Hugh Jackman), za którym widzowie zdążyli już zatęsknić. Reżyserem produkcji jest Shawn Levy („Free Guy”, „Noc w muzeum”, „Projekt Adam”), a film osadzony jest w realiach wieloświata, gdzie postacie przemierzają alternatywne linie czasowe pod nadzorem stworzonej przez MCU organizacji Time Variance Authority (TVA). Powrót Wolverina w klasycznym żółto-niebieskim kostiumie przyciągnął wielu fanów, a humorystyczny, przełamujący czwartą ścianę styl filmu, nadaje całości wyjątkowego charakteru.

Film porusza tematy wieloświata i walki o przetrwanie, jednocześnie pokazując bohaterów jako „przegranych”, których łączy wspólny ból i porażki. Antagonistką jest Cassandra Nova (grana przez Emmę Corrin). To mutantka obdarzona zdolnościami telekinetycznymi i telepatycznymi. Jest siostrą bliźniaczką Charlesa Xaviera i została wygnana do Pustki przez TVA.

Ten film zarobił na całym świecie ponad 1,3 mld dolarów

Na dzień 5 listopada 2024 roku film „Deadpool & Wolverine” zarobił 636,7 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz 701,1 mln dolarów na innych terytoriach, co daje łącznie 1,338 mld dolarów na całym świecie. Film zarobił 84 mln dolarów na całym świecie w kinach IMAX, co czyni go piątą najbardziej dochodową produkcją Marvela w tym formacie.

