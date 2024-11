Dwie hollywoodzkie superprodukcje debiutują na Max. Jest co oglądać!

Dwie hollywoodzkie superprodukcje, coś dla fanów Harry'ego Pottera i dramat z tego roku, który debiutuje na streamingach. Sprawdziliśmy, co w tym tygodniu przygotowała dla swoich subskrybentów platforma Max i podpowiadamy, czego nie warto przegapić.

Cztery dobre nowości na Max w tym tygodniu. Co warto oglądać?

„Harry Potter: Wizards of Baking”

Profesjonalne duety cukierników rywalizują o stworzenie urzekających jadalnych dzieł sztuki na autentycznych planach filmowych, gdzie powstawały filmy o Harrym Potterze.

„Szalona wiosna”

Historia kręci się wokół zbuntowanej siedemnastoletniej eurosieroty Kasi. Po śmierci babci, która pozostawiła ją bez grosza przy duszy, dziewczyna postanawia odzyskać należne jej pieniądze od biologicznych rodziców. Ale gdzie są jej **** rodzice? Podczas tej podróży Kasia odkrywa nowych członków rodziny i konfrontuje się z pieczołowicie skrywanymi rodzinnymi sekretami.

„Air”

Film nagradzanego reżysera Bena Afflecka z Mattem Damonem w roli głównej. Ukazuje niewiarygodne okoliczności, prowadzące do zawiązania przełomowej współpracy między wówczas początkującym Michaelem Jordanem a nowo powstającym działem koszykarskim koncernu Nike. To partnerstwo, dzięki marce Air Jordan, zrewolucjonizowało świat sportu i współczesną kulturę.

W „Air” występują także Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans oraz Chris Tucker i Viola Davis. Film jest wzruszającą opowieścią o niekonwencjonalnym zespole pracowników, stawiających wszystko na jedną kartę, o nieidącej na żadne kompromisy matce, która wie, ile wart jest olbrzymi talent jej syna i o sportowcu, który stanie się największym koszykarzem wszech czasów.

„Gladiator”

Generał Maximus (Russell Crowe) zakończył kolejną udaną wyprawę wojenną. Zmuszony do ucieczki przez zazdrosnego o jego wpływy u Cesarza dziedzica tronu Commodusa, Maximus trafia do niewoli i zostaje gladiatorem. Powraca do Rzymu z zamiarem pomszczenia śmierci syna i żony. Wie, że jedyną siłą potężniejszą od samego Cesarza jest wola ludu, może dokonać swej zemsty, zostając największym bohaterem całego Imperium. „Gladiator” to epicka opowieść o odwadze i zemście osadzona w realiach Cesarstwa Rzymskiego roku 180 n.e.

