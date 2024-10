Megahit z Melem Gibsonem wpadł na Netflix. Polacy uwielbiają ten film

Dziś na Netflix pojawił się legendarny film z Melem Gibsonem, który z pewnością przyciągnie fanów klasyki kina. To jednak dopiero początek, bo platforma wzbogaciła swoją ofertę o ponad 10 nowych premierowych tytułów. Mamy dla was rozpiskę nowości – sprawdźcie, co was zainteresuje.

Masa filmów od dziś na Netflix. To już obejrzysz

„Luksusowe domy w Marbelli”

Szwedzcy agenci z obracającej luksusowymi nieruchomościami agencji Homerun Brokers walczą o najlepsze zlecenia w Marbelli – eleganckim hiszpańskim kurorcie.

„Patriota”

Zrealizowany z ogromnym rozmachem epicki film przygodowy, którego akcja rozgrywa się w czasach amerykańskiej wojny o niepodległość. Opowiada on historię Benjamina Martina (Mel Gibson), kolonisty, który wsławił się wieloma krwawymi czynami w czasie wojny francusko-indiańskiej. Po wojnie Benjamin osiadł na farmie i założył rodzinę. Kiedy wybucha wojna z Anglią, chcąc nie chcąc chwyta za broń i wstępuje do wojska wraz ze swym synem, młodym idealistą Gabrielem. Staje na czele oddziału buntowniczej milicji i prowadzi swych towarzyszy do boju przeciwko znienawidzonym Anglikom, którzy przewyższają ich liczebnością i uzbrojeniem. Dopiero na polu walki stawi czoła dręczącym go wyrzutom sumienia i zrozumie, że jeśli chce ocalić swą rodzinę, musi oddać się idei, którą żyje cały kraj.

„Kolekcjoner kości”

Ekranizacja powieści Jeffery'ego Deavera. Sparaliżowany i pogrążony w depresji detektyw Lincoln Rhyme zostaje poproszony o pomoc w schwytaniu seryjnego mordercy.

„Gnijąca panna młoda”

Victor przypadkiem oświadcza się nieżyjącej dziewczynie. Nieboszczka zabiera młodzieńca ze sobą do świata zmarłych, by go poślubić.

„Halloween”

Ostateczna konfrontacja Laurie Strode z Michaelem Myersem – zamaskowanym prześladowcą – przed którym uciekła 40 lat wcześniej.

„Spider-Man”

Nastoletni Peter Parker zmienia się w Spidermana, gdy mieszkańcom zagraża szalony Zielony Goblin.

„Spider-Man 2”

Peter Parker jest zmęczony byciem bohaterem i chce zostać zwykłym chłopakiem. Gdy jednak Doktor Octavius przemienia się w złego doktora, Spider-Man staje z nim do walki.

„Spider-Man 3”

Kostium Spider-Mana łączy się z substancją z kosmosu i zmienia kolor na czarny. Nowy strój daje Parkerowi olbrzymią siłę, ale też odkrywa mroczną stronę jego osobowości.

„Mumia”

Poszukiwacze skarbów uwalniają mumię kapłana Ozyrysa, który trzy tysiące lat wcześniej sprzeniewierzył się faraonowi.

„Osobliwy dom pani Peregrine”

Jake przybywa na tajemniczą wyspę, by odkryć prawdę o dziwnym domu, w którym mieszkał jego dziadek.

„Gęsia skórka”

Zacha i Hannę łączy tajemnicza więź. Gdy chłopak poznaje ojca dziewczyny, który jest pisarzem, uwalnia potwory pochodzące z jego książki.

„Gęsia skórka 2”

Dwóch przyjaciół podczas porządków domowych uwalnia potwora imieniem Slappy. Od tej pory bohaterowie muszą dołożyć wszelkich starań, aby straszydło i inne bestie wróciły ponownie do księgi.

Czytaj też:

Kinowy przebój z 7 Oscarami wpadnie na Max! A wraz z nim legendarne klasykiCzytaj też:

20 książek, które zmieniają życie. Zostaną z tobą na zawsze