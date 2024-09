13 filmów, których zakończenia całkowicie was zaskoczą. Nikt się tego nie spodziewał

Jeśli lubicie, gdy film trzyma was w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty, a zakończenie sprawia, że wasz umysł zaczyna pracować na pełnych obrotach, to ta lista jest właśnie dla was. Przygotowaliśmy zestawienie 13 filmów, które nie tylko zapewnią wam dreszczyk emocji, ale także zaskoczą was nieprzewidywalnymi zwrotami akcji. To produkcje, które wywrócą fabułę do góry nogami, zmieniając wasze postrzeganie historii w zaledwie kilka sekund. Przygotujcie się na prawdziwe emocjonalne rollercoastery – niektóre z tych filmów zostaną z wami na długo po zakończeniu seansu.

Horrory i thrillery, których zakończenia totalnie was zaskoczą

„Mgła”

Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. W gęstej i nieprzeniknionej mgle na ludzi zaczynają polować tajemnicze istoty.

„Dom w głębi lasu”

Pięcioro przyjaciół postanawia spędzić weekend w położonym na odludziu domu. Młodzi ludzie nie podejrzewają, że są obserwowani przez pracowników tajemniczej korporacji.

„Nieproszeni goście”

Anna w wyniku rodzinnej tragedii przebywa na oddziale psychiatrycznym. Gdy wraca do domu, ojciec oznajmia jej o zaręczynach z Rachel, która kiedyś była opiekunką matki.

„Następny jesteś ty”

Gang zamaskowanych, uzbrojonych w kusze i siekiery morderców napada na letnią posiadłość Davisonów, terroryzując jej mieszkańców.

„Dziedzictwo. Hereditary”

Wkrótce po śmierci seniorki rodu jej rodzinę zaczynają niepokoić tajemnicze zdarzenia.

„Lista płatnych zleceń”

Bezrobotny żołnierz, który jest płatnym zabójcą, popada w coraz większe długi. Mężczyzna postanawia przyjąć ofertę pracy od przyjaciela.

„To my”

Matka i ojciec spędzają czas z dziećmi w domku na plaży. Wkrótce ich spokój zakłócają nieproszeni goście, którzy nie mają dobrych intencji.

„Uciekaj”

Czarnoskóry mężczyzna udaje się ze swoją białą partnerką do posiadłości jej rodziców. Panująca tam atmosfera wprawia go w niepokój.

„Piła”

Dwóch mężczyzn budzi się przykutych do zardzewiałej rury w piwnicy. Zdają sobie sprawę, że są uczestnikami krwawej gry szaleńca.

„Inni”

Dzieci Grace cierpią z powodu choroby, przez którą nie mogą przebywać na słońcu, dlatego cała rodzina żyje w półmroku. Wkrótce matka odkrywa, że jej dom zamieszkuje ktoś jeszcze.

„Dziecko Rosemary”

Młoda mężatka spodziewa się potomka diabła.

„Szósty zmysł”

Psycholog dziecięcy próbuje pomóc ośmioletniemu chłopcu widzącemu zmarłych poradzić sobie z tym niezwykłym darem.

„Psychoza”

Dziewczyna uciekająca ze skradzionymi pieniędzmi zatrzymuje się w pensjonacie prowadzonym przez młodego Normana Batesa.

Czytaj też:

Kasowy hit wpadł na Max. Goni go mocny thrillerCzytaj też:

Kapitalne nowości na Netflix. To warto obejrzeć w tym tygodniu