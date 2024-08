Max usunie w sierpniu ponad 60 filmów. Podpowiadamy wam, które warto nadrobić

Sierpień przyniesie znaczące zmiany w ofercie streamingowej platformy Max. Zgodnie z zapowiedziami, ponad 60 filmów i seriali zniknie z katalogu, co z pewnością zasmuci wielu miłośników kina i telewizji. Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć niektórych z tych produkcji, to ostatni dzwonek, aby nadrobić zaległości. Przedstawiamy listę tytułów, które szczególnie warto obejrzeć przed ich usunięciem, ponieważ są bardzo wysoko oceniane przez widzów na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem klasyki, nowości, czy niszowych perełek, znajdziesz tu coś dla siebie.

Te filmy obejrzysz na Max tylko do 31 sierpnia. Co warto nadrobić?

„Ulepszenie” – akcja, sci-fi, thriller

W niedalekiej przyszłości technologia kontroluje praktycznie wszystkie aspekty życia. Gray Trace (Logan Marshall-Green), który jest technofobem, wpada w poważne tarapaty. Jego żona zostaje zabita, a on sam sparaliżowany. Jedyną nadzieją dla Gray’a na odzyskanie pełnej sprawności oraz dokonanie zemsty jest eksperymentalny implant komputerowy o nazwie STEM.

„Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody” – biograficzny, muzyczny

Droga Whitney Houston, zwykłej dziewczyny z Jersey, na sam szczyt.

„Pietruszka” – dramat, historyczny

Akcja filmu rozgrywa się podczas mało znanej szerokiej publiczności tzw. „rzezi pietruszkowej”, kiedy to dominikański dyktator Rafael Trujillo nakazał egzekucję Haitańczyków w 1937 roku.

„Do diabła z miłością” – komedia, romans

Autorka kontrowersyjnego poradnika dla kobiet toczy wojnę z aroganckim dziennikarzem. Mężczyzna postanawia zdyskredytować książkowe tezy, co wymaga z kolei podstępu.

„Ku’damm 59” – dramat

Niemiecki miniserial to osadzona w Berlinie lat 50. ubiegłego wieku opowieść o konserwatywnej matce i jej trzech córkach, które kobieta z całych sił pragnie dobrze wydać za mąż.

„Hannah i jej siostry” – komedia, dramat

Najstarsza córka – Hanna (Mia Farrow) jest oddaną żoną, kochającą matką i odnosząca sukcesy aktorką. Jest także prawdziwą i lojalną podporą dla swoich dwóch, ciągle jeszcze szukających celu w życiu sióstr – Lee (Barbara Hershey) i Holly (Dianne Wiest) – jest emocjonalnym kręgosłupem całej rodziny, która zdaje się tego wcale nie doceniać. Gdy jednak doskonale uporządkowany świat Hanny zostaje zniszczony przez siostrzaną rywalizację, kobieta zdaje sobie nagle sprawę, że jest tak samo samotna i zagubiona jak wszyscy inni. Aby się odnaleźć, musi dokonać wyboru między niezależnością rodziny, z którą żyje, a rodziną, bez której żyć nie może.

„W gorsecie” – dramat, historyczny

Cesarzowa Elżbieta, skandalistka wiedeńskiego dworu, robi wszystko, by współtworzyć swój mit. U progu 40 urodzin, które według opinii publicznej są ostatecznym końcem jej młodości, Sisi za wszelką cenę chce zadbać o swój wizerunek.

„Policja zastępcza” – akcja, komedia

Allen i Terry są przeciętnymi policjantami zajmującymi się robotą papierkową. Jednak gdy ich koledzy z departamentu odnoszą wielki sukces i stają się sławni, chłopaki postanawiają wyjść zza biurka, aby im dorównać...

„Emily” – dramat, historyczny, romans

Emily jest buntowniczką, która odnajduje swój głos i pisze klasykę literatury „Wichrowe wzgórza”. Obraz bada relacje, które ją zainspirowały – pełne pasji siostrzeństwo z Charlotte i Anne, zauroczenie Weightmanem i miłość do brata Branwella.

„Poppie Nongena” – dramat

Republika Południowej Afryki nie była w latach 70. XX wieku przyjazna ludziom innej skóry niż biała, lecz panujący w kraju apartheid przyjmował różne oblicza. Dla jednych był piekłem, inni nauczyli się w miarę normalnie żyć w jego ramach, próbując budować przyszłość dla swoich dzieci. Pracując jako pomoc domowa w domostwie zamożnych białych z klasy wyższej, Eunice „Poppie” Nongena uważa, że znalazła dla siebie i swej rodziny miejsce w tym świecie, nawet jeśli nie może wychodzić po zmroku na białe ulice i żyje w ciągłym strachu, że wracając do domu, ktoś rzuci w nią kamieniem albo zastrzeli. Na naszych oczach przekonuje się, jak bardzo się myliła. Pewnego dnia dostaje oficjalne zawiadomienie, że musi opuścić kraj, bo nie ma w nim dla niej miejsca.

„Obwożąc Madeleine” – komedia, dramat

92-letnia Madeleine dzwoni po taksówkę, aby pojechać do domu spokojnej starości. Charles, kierowca o czułym sercu, zgadza się przejechać obok miejsc, które miały wpływ na życie kobiety. Ich podróż ulicami Paryża obnaża niezwykłą przeszłość Madeleine.

„Miloš Forman: Co cię nie zabije.”.. – dokumentalny

Filmy, sukces, rozczarowania, przyjaciele, rodzina, okrucieństwo, dzieciństwo, władza, bunt, wolność – to filary widowiskowo zrealizowanego w warstwie wizualnej dokumentu w reżyserii Miloslava Šmídmajera. Obraz szuka odpowiedzi na kilka kluczowych pytań: dlaczego Miloš Forman musiał kręcić niektóre filmy właśnie w taki sposób, jak to robił? Skąd bierze się jego wewnętrzna siła? Jaka jest historia jego życia? Nie jest to typowy portret, który tylko przypomina kamienie milowe w karierze artysty. To raczej historia o okrucieństwie, utracie rodziców i synów oraz sile pokonywania demonów. O chęci odniesienia sukcesu i znalezienia wolności…

„Wszystko stracone” – przygodowy, dramat

Po przebudzeniu bezimienny żeglarz (Robert Redford), który wybrał się na samotny rejs po Oceanie Indyjskim, zauważa że jego statek zderzył się z kontenerem i zaczyna powoli nabierać wody. Pomimo nabytego doświadczenia a także skutecznego załatania dziury w kadłubie, ledwo udaje mu się przetrwać sztorm. Rozpoczyna się desperacka walka o życie.

„Sufrażystka” – historyczny, biograficzny, dramat

Bez tych kobiet historia potoczyłaby się inaczej. Sufrażystki. Wyzwolone, silne kobiety, które domagały się praw – wyborczych, moralnych, obywatelskich. Najpierw publicznie lekceważone i wyśmiewane, później uznane za zagrożenie dla świętości rodziny, honoru mężczyzn i porządku świata, a nawet praw boskich. Aresztowane, napiętnowane, więzione. To ich walka w końcu XIX i na początku XX wieku doprowadziła do przyznania im praw wyborczych. To ich walka zmieniła historię XX wieku, rozpoczynając ruchy emancypacyjne i przemiany społeczne.

„Ad Astra” – thriller, sci-fi

Astronauta Roy McBride wyrusza na wyprawę poza granice Układu Słonecznego, aby odnaleźć swego zaginionego ojca i odkryć tajemnicę, która zagraża przetrwaniu naszej planety. W czasie swej podróży odkryje sekrety, które postawią pod znakiem zapytania sens ludzkiej egzystencji i nasze miejsce we wszechświecie.

„Jarhead: Żołnierz piechoty morskiej” – wojenny, biograficzny, dramat

Reżyser, prezentuje w Żołnierzu piechoty morskiej historię brutalnie szczerą i prawdziwą, pozbawioną tanich chwytów i ozdobników, ale niezwykle pięknie sfilmowaną. Obserwujemy losy rekruta o przezwisku „Swoff” od jego pierwszych, nieporadnych kroków w koszarach, aż po snajperskie akcje na piaszczystych równinach Iraku, podczas których nie sposób znaleźć żadnego schronienia przed wrogiem i lejącym się z nieba żarem. Swoff i jego towarzysze broni znaleźli się w bolesnej sytuacji. Muszą walczyć w bezwzględnej wojnie, której przyczyn nie rozumieją i nierzadko nie akceptują.

„Płyta” – animacja

Handlarz zabytkowymi instrumentami muzycznymi otrzymuje od podróżnika niezwykła płytę winylową. „Czyta w twoich myślach i odtwarza twoje utracone wspomnienia” – powiada wędrowiec. Mężczyzna zaczyna mieć na jej punkcie obsesje, a jego wspomnienia wracają.

„Czas” – dramat

Więzień pochłonięty poczuciem winy, oficer z niemożliwym wyborem. Co trzeba zrobić, żeby przeżyć? Pełna napięcia opowieść o karach i zasadach, z Seanem Beanem i Stephenem Grahamem w rolach głównych.

„Venom” – sci-fi, akcja, przygoda

Jedna z najbardziej enigmatycznych, złożonych i złych postaci Marvela pojawia się na dużym ekranie, z udziałem nominowanego do Oscara aktora Toma Hardy'ego jako śmiertelnego protektora Venoma.

„Alicja” – komedia, dramat, romans

Woody Allen penetruje świat kobiecej psychiki przy użyciu magii, religii, okultyzmu. Bohaterką filmu jest mieszkanka Nowego Jorku Alicja (Mia Farrow), która cierpi na uciążliwe bóle kręgosłupa. Zwraca się o pomoc do chińskiego zielarza – znachora. Ten aplikuje specjalne środki: afrodyzjak pomagający jej odrzucić katolickie wychowanie, magiczny napój, który czyni ją niewidzialną oraz tajemniczą miksturę, dzięki której Alicja może rozmawiać ze zmarłymi i spotyka jedyną prawdziwą miłość swego życia.

„Purpurowa róża z Kairu” – fantasy, komedia, romans

Samotna kelnerka Cecilia (Farrow) znajduje ukojenie w projekcjach filmowych. Uzależniona od srebrnego ekranu, odwiedza kino kiedy tylko może. Oglądając kolejny raz seans „Purpurowej róży z Kairu” Cecilia nie może się spodziewać, że czeka ją przygoda, która na zawsze odmieni jej szare życie. Zaskoczona wyjściem z ekranu głównego bohatera odkrywa wielkie zauroczenie filmową postacią. To romans, na który czekała całe życie. Los ma dla niej jeszcze większą niespodziankę – wkrótce Cecilia poznaje aktora, który stworzył ową kreację. Zakochana w ideale i zauroczona gwiazdą z pierwszych stron gazet, skromna wielbicielka kina odkrywa, że granicę pomiędzy rzeczywistością a fantazją wyznacza tylko przyspieszone bicie serca.

„Sala strachu” – kryminał, horror, thriller

Punkrockowy zespół The Ain’t Rights przyjeżdża na squat zagrać koncert. Ku ich zdumieniu okazuje się, że jest to siedziba neonazistów, a członkowie kapeli zostają świadkami brutalnego morderstwa. To znaczy znaleźć się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze. Lider nazi skinheadów nakazuje by pozbyć się niewygodnych świadków. Zdesperowana punkowa załoga próbuje uniknąć śmierci barykadując się w małym, dusznym pokoju.

„Martwe zło” – horror

Grupa znajomych przyjeżdża w góry do opuszczonego domku. W nocy wczasowicze nieświadomie przywołują złe demony.

„Na wodach północy” – dramat

Akcja rozgrywa się w roku 1850, gdy Patrick Sumner, były chirurg armii, wybiera się do Arktyki na połów wielorybów jako lekarz okrętowy. Okazuje się, że jeden z jego towarzyszy, Henry Drax, jest psychopatycznym mordercą, który staje się zagrożeniem. Sumner zostaje uwięziony na małym okręcie, zmierzając wraz z mordercą w kierunku lodowatej północy. Poszukiwanie odkupienia zmienia się w walkę o życie.

„Harka” – dramat

Ali jest młodym Tunezyjczykiem, który marzy o lepszym losie, sprzedając kontrabandę na czarnym rynku. Kiedy nagle umiera jego ojciec, chłopak zmuszony jest zająć się swoimi dwiema młodszymi siostrami, którym grozi eksmisja.

„Rent” – dramat, romans

Akcja rock-opery rozgrywa się w nowojorskiej East Village. Jest to historia grupy ekscentrycznych młodych ludzi, swoistej cyganerii, którzy z trudem wiążą koniec z końcem. Ubodzy artyści marzą o sukcesie i akceptacji, pokonują przeszkody, znosząc biedę i choroby. Film zrealizowany został na podstawie słynnego musicalu Jonathana Larsona, zdobywcy Pulitzera i Tony Award, który należy do najdłużej wystawianych na Broadwayu.

„My, dzieci z dworca Zoo” – dramat

Wstrząsająca ekranizacja pamiętników Christiane F. 12-letnia Christiane, dorastająca w blokowiskach Berlina, nie ma żadnych zainteresowań. Wraz z koleżanką trafia do lokalu, gdzie kwitnie handel narkotykami. Tam poznaje niewiele starszego Detlefa, który jest uzależniony od heroiny. Dziewczyna zaczyna od wdychania białego proszku, z czasem sięga po strzykawkę. Coraz głębiej grzęźnie w nałogu, a gdy zaczyna brakować jej pieniędzy, zostaje prostytutką.

