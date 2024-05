Te filmy wciąż grane są w kinach, a już obejrzycie je na VOD. Wśród nich jest polska perełka

Platformy streamingowe prześcigają się tym, kto przyciągnie więcej widzów, a my możemy tylko z tego korzystać. Jednym z plusów wyścigu serwisów VOD jest to, że w maju w internecie obejrzymy dwa filmy, które wciąż grane są w kinach. Mowa o piątej produkcji z popularnej fraczyzy i kontynuacji serii, która premierę miała 40 lat temu.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Wśród nowości pojawią się także dwa głośne filmy – amerykański, wysoko oceniany tytuł z grudnia 2023 roku o rodzinie wrestlerskiej (w głównej roli Zac Efron) oraz wielokrotnie nagradzana na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdynii historia rolnika wplątanego w polityczne intrygi.

Przejrzyjcie rozpiskę nowości i poszukajcie czegoś dla siebie. Te filmy z pewnością warto obejrzeć w najbliższych dniach na VOD.

Nowe filmy już na VOD. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

„Godzilla i Kong: Nowe imperium”

Film dokładniej zgłębia historię tych tytanów oraz ich początki, jak również tajemnice Wyspy Czaszki. Jednocześnie ukazuje mityczną batalię, która przyczyniła się do powstania tych niezwykłych istot i związania ich losów z ludzkością już na zawsze.

Produkcja o walce gigantów trafi do serwisu Premiery Canal+ już 14 maja.

„Bracia ze stali”

Biograficzny dramat sportowy z Zackiem Efronem, Jeremy Allenem Whitem czy Lilly James. Oparta na faktach historia najbardziej znanej rodziny zapaśniczej w Stanach, czyli rodziny Von Erich od kultowego studia A24. Chorobliwie ambitny Fritz von Erich jest gotów zrobić wszystko, by jego synowie osiągnęli na ringu to, co jemu nigdy się nie udało. Nawet kosztem rodzinnych relacji, podsycania niezdrowej rywalizacji między braćmi i złamanych charakterów.

Produkcja trafi na Premiery Canal+ 17 maja.

„Pogromcy duchów: Imperium lodu”

Choć od pierwszego filmu z serii „Pogromcy duchów” minęło już prawie 40 lat, nadal powstają kolejne odcinki przygód bohaterów zarówno z pierwotnej opowieści, jak i nowych. W tej odslonie, z Paulem Ruddem, Finnem Wolfhardem, Kumailem Nanjiani czy Billem Murayem, dla wiernych fanów przygotowano nawiązania do pierwszego filmu z lat 80., m.in. kultową remizę.

Nowi „Pogromcy duchów” trafią na Premiery Canal+ 20 maja.

„Tyle co nic”

Pora na polski akcent, wielokrotnie nagrodzony podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdynii w 2023 roku debiut Grzegorza Dębowskiego.

Spokojne wiejskie życie Jarka (Artur Paczesny) zostaje wywrócone do góry nogami, gdy jeden z posłów oszukuje lokalnych rolników na rzecz miejskich umów. Rolnik zostaje przywódcą protestu rolników organizując pikietę pod domem polityka. W ten sposób wystawia swoją rodzinę na niebezpieczeństwo i jest zmuszony do wejścia w świat mrocznych układów.

Film „Tyle co nic” obejrzycie na Premiery Canal+ już 22 maja.

