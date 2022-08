Znamy polskiego kandydata do Oscara 2023!

W Komisji Oscarowej, powołanej przez Dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego, a zaakceptowanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, znaleźli się: Ewa Puszczyńska (przewodnicząca), Radosław Śmigulski, Jan A. P. Kaczmarek, Sean Bobbit, Tadeusz Łysiak, Mariusz Łukomski i Kamila Morgisz.

95. galę nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej zaplanowano na 12 marca 2023 roku, wcześniej – bo już 21 grudnia zostanie ogłoszona tzw. shortlista, a nominacje – 24 stycznia.

Film „IO” polskim kandydatem do Oscara

Ta polsko-włoska koprodukcja to historia osiołka, w coraz bardziej zawiłej rzeczywistości. Przekazywane z rąk do rąk zwierzę spotyka na swej drodze zarówno ludzi dobrych, jak i złych. Historia jest filmową alegorią, a tytuł filmu nawiązuje do dźwięku, jaki wydają osły. Obraz otrzymał już Nagrodę Jury w Cannes, znalazł się w konkursach głównych festiwali w Toronto oraz Gdyni, a także był filmem otwarcia Nowych Horyzontów we Wrocławiu.

Współautorką scenariusza, obok Jerzego Skolimowskiego, jest Ewa Piaskowska. Autorami zdjęć są: Michał Dymek, Michał Englert i Paweł Edelman, kierownikiem produkcji Tomasz Morawski, a za montaż odpowiedzialna jest Agnieszka Glińska. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Lorenzo Zurzolo, Sandra Drzymalska, Mateusz Kościukiewicz i Tomasz Organek.

Czytaj też:

„Opowieść podręcznej” wraca z 5. sezonem. Kiedy zadebiutuje na HBO Max?