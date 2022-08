Weekendowe nowości w serwisie HBO Max. Co warto obejrzeć?

„Wróg u bram”

Mieszkańcy Stalingradu pod przywództwem Chruszczowa podejmują rozpaczliwą próbę oporu. Legendą w tej społeczności staje się wybitny snajper, Wasilij Zajcew. Do Stalingradu wysłany zostaje najlepszy niemiecki strzelec, major Konig. Zajcew musi samotnie zmierzyć się z przeciwnikiem.



„Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem”

Oliver podsumowuje wybrane wydarzenia z minionego tygodnia, często związane ze Stanami Zjednoczonymi, oraz w sposób satyryczny i niecenzuralny prezentuje swój punkt widzenia w kwestiach społecznych, politycznych i egzystencjalnych. W każdym odcinku jest temat tygodnia, któremu poświęca się najwięcej uwagi.



„Westworld”, sezon 6., odc. 8

Mroczna odyseja na temat sztucznej inteligencji i ewolucji grzechu, stworzona przez Jonathana Nolana i Lisę Joy. W rozległym, odizolowanym parku rozrywki imitującym Dziki Zachód gość słono płaci za to, by stać się tym, kim zawsze pragnął być, i zrealizować swoje fantazje podczas przygód z "hostami" – androidami.



„Branża”, sezon 3., odc. 3

Serial podąża za grupą młodych absolwentów rywalizujących o kilka etatów w czołowym banku inwestycyjnym w Londynie. Wszyscy mają wielkie ambicje, chcą podbijać świat, wikłają się w przelotne romanse i nie stronią od narkotyków.



„Anarchiści”, odc. 6



Społeczność anarchistów emigruje do Acapulco w Meksyku – trzeciego najniebezpieczniejszego miasta na świecie – aby uciec przed władzą państw i banków.



„Co robimy w ukryciu”, sezon 4., odc. 5

Dwóch podróżnych zostaje uwięzionych na dryfującej łodzi, a lalki uciekają ze swojego domku. Nandor postanawia za czyjąś namową zastąpić wampiryzm zdrowszym stylem życia. Colin ma urodziny, a pewien wampir postanawia się pożegnać. Domownicy są pogrążeni w żałobie po odejściu jednego z nich.



„Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny”, odc. 8-10

Dwadzieścia lat wcześniej seria tragicznych wydarzeń wstrząsnęła robotniczym miasteczkiem Millwood. Teraz całkiem inna grupa nastolatek – nowe kłamczuchy – jest dręczona przez nieznanego napastnika i zmuszona do zapłacenia za sekretny grzech popełniony przez ich rodziców dwie dekady temu.



„Primal”, sezon 2., odc. 6

Historia jaskiniowca i dinozaura, dla których nieprawdopodobna przyjaźń staje się jedyną nadzieją na przetrwanie w brutalnym, pierwotnym świecie.



„Guilty by Suspicion”

Pięć przeplatających się narracji dokumentujących życie Toto, Roberto, Pasquale, Marco i Ciro oraz ich złożone relacje z Camorrą – neapolitańską mafią, której okrutny i brutalny świat przestępczy zdominowany jest przez korupcję.



„Próba generalna”, odc. 6

Nathan Fielder powraca do telewizji z nowym serialem, który bada, jak daleko może posunąć się jeden człowiek, aby zmniejszyć niepewność codziennego życia.



„Miasto na wzgórzu”, sezon 3., odc. 3

Po odejściu z FBI i wrzuceniu swojej odznaki do wody, Jackie Rohr dostaje od losu nową szansę i zostaje zatrudniony jako ochroniarz zamożnej rodziny. Wszystko idzie dobrze do czasu, gdy tajemnice zaczynają wychodzić na światło dzienne.

