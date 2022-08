Najlepiej oceniane filmy na HBO Max. Oto, co rzeczywiście warto obejrzeć

„Władca Pierścienia: Powrót Króla”



Zwieńczenie filmowej trylogii wg powieści Tolkiena. Aragorn jednoczy siły Śródziemia, szykując się do bitwy, która ma odwrócić uwagę Saurona od podążających w kierunku Góry Przeznaczenia hobbitów.



„Chłopcy z ferajny”



Kilkunastoletni Henry i Tommy DeVito trafiają pod opiekę potężnego gangstera. Obaj szybko uczą się panujących w mafii reguł.



„Joker”



Strudzony życiem komik popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą.



„Władca Pierścieni: Dwie wieże”



Drużyna Pierścienia zostaje rozbita, lecz zdesperowany Frodo za wszelką cenę chce wypełnić powierzone mu zadanie. Aragorn z towarzyszami przygotowuje się, by odeprzeć atak hord Sarumana.



„Podziemny krąg”



Cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem.



„Piękny umysł”



Geniusz matematyczny John Nash za wszelką cenę pragnie opracować teorię, dzięki której zostanie cenionym naukowcem. Przeszkodą staje się jego stopniowo rozwijająca choroba.



„Incepcja”



Czasy, gdy technologia pozwala na wchodzenie w świat snów. Złodziej Cobb ma za zadanie wszczepić myśl do śpiącego umysłu.



„Gran torino”



Walt Kowalski to emerytowany weteran żyjący we własnym poukładanym świecie. Jego spokój zostaje zburzony przez nowych sąsiadów z Azji, których syn spróbuje ukraść mu ulubione auto.



„Dawno temu w Ameryce”



Ponad trzydzieści lat po okresie prohibicji były gangster powraca na Manhattan, by skonfrontować się ze swoją przeszłością. Wspomina czasy, gdy wraz z przyjaciółmi pokonywał kolejne szczeble mafijnej hierarchii.



„Whiplash”



Młody i ambitny perkusista za wszelką cenę pragnie dołączyć do czołówki najwybitniejszych artystów muzyki jazzowej.



„Braveheart - Waleczne Serce”



Żona Williama Wallace'a zostaje zamordowana przez angielskich żołnierzy. Zrozpaczony Szkot mści się na oprawcach i prowadzi rodaków do walki o odzyskanie wolności.



„Szeregowiec Ryan”



W poszukiwaniu zaginionego szeregowca wysłany zostaje doborowy oddział żołnierzy.



„Spider-Man Uniwersum”



Miles Morales po ukąszeniu przez radioaktywnego pająka staje do walki z nikczemnym Kingpinem. Pomogą mu w tym Spider-Manowie z innych wymiarów.



„Mroczny rycerz”



Batman, z pomocą porucznika Gordona oraz prokuratora Harveya Denta, występuje przeciwko przerażającemu i nieobliczalnemu Jokerowi, który chce pogrążyć Gotham City w chaosie.



„Chłopiec w pasiastej piżamie”



Ośmioletni syn niemieckiego oficera SS zaprzyjaźnia się z żydowskim chłopcem przebywającym w obozie.



„Władca pierścieni: Drużyna Pierścienia”



Podróż hobbita z Shire i jego ośmiu towarzyszy, której celem jest zniszczenie potężnego pierścienia pożądanego przez Czarnego Władcę - Saurona.



„Senna”



Oparta na faktach historia o brazylijskiej legendzie Formuły 1, który przez wielu fanów wyścigów samochodowych uważany jest za najlepszego kierowcę wszech czasów.



„Full Metal Jacket”



Joker, młody rekrut, który pracuje jako korespondent wojenny, na własne oczy przekonuje się, czym jest wojna w Wietnamie.



„Wściekłe psy”



Po nieudanym napadzie na sklep jubilerski kilku złodziei zdaje sobie sprawę, że jest wśród nich zdrajca, który powiedział policji o ich planie.



„Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri”



Samotna matka, która straciła córkę w wyniku morderstwa, wynajmuje trzy tablice reklamowe i umieszcza na nich prowokacyjny przekaz.



„Interstellar”



Byt ludzkości na Ziemi dobiega końca wskutek zmian klimatycznych. Grupa naukowców odkrywa tunel czasoprzestrzenny, który umożliwia poszukiwanie nowego domu.



„Mechaniczna pomarańcza”



Alex DeLarge wraz ze swoim gangiem sieje spustoszenie na ulicach. Kiedy trafia do więzienia, otrzymuje propozycję odmiany swojego życia.

