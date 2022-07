Co nowego na Netfliksie? Lista weekendowych premier

Rzesza fanów Ryana Goslinga i filmowego Kapitana Ameryki czyli Chrisa Evansa czekała na premierę „Gray Mana”. Od piątku możemy oglądać film w wybranych kinach i na platformie Netflix. Ponadto w serwisie pojawiło się wiele ciekawych dokumentów, z których słynie Netflix, w tym historie „true crime”, typu „Indyjscy mordercy. Rzeźnik z Delhi” czy „Morderca mojej córki”. Z klasyków obejrzymy film „Bliżej” z plejadą gwiazd, w tym Judem Law czy Natalie Portman. Znajdzie się też coś dla najmłodszych. Wasze pociechy z pewnością chętnie obejrzą „Kung Fu Pandę. Smoczego rycerza”. Sprawdźcie, co jeszcze znajdziecie na Netflix w naszej rozpisce.

„Gray Man”

Nieuchwytny oficer CIA odkrywa kompromitujące sekrety agencji. Jego śladem rusza bezwzględny agent socjopata, który wyznaczył nagrodę za jego głowę.



„Alchemia dusz”

Potężna czarodziejka w ciele niewidomej kobiety spotyka mężczyznę ze znakomitej rodziny, który chce, żeby pomogła mu odmienić jego przeznaczenie.



„David A. Arnold. It Ain't For The Weak”

David A. Arnold występuje w rodzinnym Cleveland, gdzie opowiada o małżeńskich kłótniach i roszczeniowych dzieciakach, przy okazji pozwalając nam zajrzeć do swojego domu.





„Indyjscy mordercy. Rzeźnik z Delhi”

W pobliżu więzienia w Delhi odkryte zostają zmasakrowane zwłoki i prowokacyjne listy. Tak zaczyna się policyjne polowanie na mordercę, który wydał wojnę systemowi.



„Thirteen Hours that Save Britain”

W tym dokumencie eksperci analizują bitwę o Anglię, zwłaszcza jej punkt kulminacyjny 15 września 1940 roku - który zdeterminował losy narodu.



„Dmuchacze szkła”, sezon 3.

Dziesiątka artystów staje w szranki o tytuł mistrza i nagrodę w wysokości 60 tysięcy dolarów. Kto wykona najpiękniejsze rzeźby ze szkła dmuchanego?



„Jak zmienić swój umysł”

Serial dokumentalny produkcji Alexa Gibneya i Michaela Pollana oparty na bestsellerze Pollana pod tym samym tytułem.



„Morderca mojej córki”

Po dekadach walki o postawienie zabójcy córki przed sądem we Francji i Niemczech ojciec posuwa się do ostateczności. Dokument o autentycznej zbrodni.



„Nie przestawajcie marzyć. Życie i dziedzictwo Szimona Peresa”

Narratorem tego filmu biograficznego jest George Clooney, a wypowiadają się w nim m.in. Barack Obama i Bill Clinton. W świecie polityki większość pożąda władzy. On pragną pokoju. Wpływy i uczciwość Szimona Peresa odegrały kluczową rolę w budowaniu i utrzymaniu państwowości Izraela.





„D.B. Cooper. Nieuchwytny porywacz”

W 1971 roku pewien skoczek spadochronowy wyskakuje z samolotu z torbą pełną skradzionej gotówki i znika. Dziesiątki lat później jego tożsamość wciąż pozostaje zagadką.





„Resident Evil Remedium”

Wiele lat po tym, jak wirus spowodował globalną katastrofę, Jade Wesker walczy z zarażonymi o przeżycie i przysięga, że policzy się z winnymi.



„Farzar”

Sprośna komedia twórców „Paradise PD”. W wersji angielskiej głosów użyczyli David Kaye, Jerry Minor i Lance Reddick.



„Perswazje”

Osiem lat temu Anne Elliot dała się przekonać, żeby nie wychodzić za przystojniaka z biednej rodziny.



„Bliżej”



Dan, będący w związku z Alice, poznaje Annę, dziewczynę Larry'ego. Relacje między parami komplikują się.



„Kung Fu Panda. Smoczy rycerz”

Legendarny wojownik Po sprzymierza się ze znakomitym angielskim rycerzem, żeby odzyskać magiczną broń i utraconą reputację, a przy okazji uratować świat!Czytaj też:

