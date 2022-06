To ostatnia szansa, by obejrzeć te filmy i seriale! Za kilka dni znikną z Netflix

Niestety do końca czerwca Netfliksa znikają takie klasyki jak „Glee”, seria filmów „Hobbit”, „Adwokat diabła”, „Dunkierka”, „Sherlock” czy „Zielona mila”. Nie będziemy mogli też w lipcu obejrzeć na platformie dobrych ale jednak mało znanych produkcji jak „Contratiempo” czy „Szkoła melanżu”. Zniknie też znany polski film „Ciemno, prawie noc”. Sprawdźcie, czy filmy, które chcecie obejrzeć są na liście.

Wtorek 28 czerwca



„Strach się bać!”„Terminator: Genisys”



Środa 29 czerwca



„Glee”„The Mirror Boy”



Czwartek 30 czerwca



„Sherlock”„Zielona mila”„Bo Burnham: what.”„Contratiempo”„Special 26”„Jak wytresować smoka 2”„Hobbit: Niezwykła podr󿔄Hobbit: Pustkowie Smauga”„Hobbit: Bitwa Pięciu Armii”„Narodziny gwiazdy”„Oszukana” „Jestem Kalam”„Adwokat diabła”„Hondros”„Stan gry”„Szkoła melanżu”„What We Started”„Liar's Dice”„Wojna światów”„Komórka”„Twarz”„Sweet Virginia”„Dziewczyna w sieci pająka”„Turysta”„Oddział zabójców”„10 jours en or”„Redemption”„Czego pragnie dziewczyna”„Rodzina Addamsów”„Nadejdzie ten dzień”„Dziesiąty mężczyzna”„Zip, Zap i Wyspa Kapitana”„Kaczki z gęsiej paczki”„To, co stracone”„Kumba”„Gnomy rozrabiają”„Do Meet Me Somethimes”„Dziewczyna w wannie”„Soyer”„Smerfy 2”„Who is Anthony?”„X: Past Is Present”„Miłosny algorytm”„Ciemno, prawie noc”„Zeroville”„Obce ciało”„Crazy In Love”„Hatchimals”Czytaj też:

