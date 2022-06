Tygodniowe nowości na Netflix. Sprawdź, co pojawi się na platformie

To nowości, które obejrzycie w tym tygodniu na platformie Netflix. Sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

„Blasted” – wtorek



Kiedy inwazja kosmitów przerywa wieczór kawalerski, dwóch kumpli z dzieciństwa znów łączy siły jako niezwyciężony duet w paintballu laserowym, aby pokonać wroga.



„Pirackie złoto z wyspy Adak” – środa



Czy zespół ekspertów odkryje legendarny skarb piratów? Serial dokumentalny o poszukiwaniach złota ukrytego pośród dzikiej i surowej przyrody Alaski.



„Beauty” – środa

Młoda obiecująca piosenkarka jest rozdarta między zaborczą rodzina, wymogami branży i miłością do swojej dziewczyny.





„The Up Shaws” – środa

Serial komediowy o afroamerykańskiej robotniczej rodzinie z Indiany, która marzy o lepszym życiu i wspiera się nawzajem w codziennych zmaganiach.





„Reksin” – czwartek

Reksin – w połowie rekin, a w połowie pies – ma złote serce i uwielbia paluszki rybne. Razem ze swoim właścicielem i przyjacielem Maksem przeżywa fantastyczne przygody.





„Król skorpion 4. Utracony tron” – piątek

Mathayus ściga się z czasem, próbując odnaleźć potężny artefakt, zanim jego dawny przyjaciel, a teraz zły władca, znajdzie go jako pierwszy.





„Power Players” – piątek



Dziewięcioletni Axel odkrywa, że potrafi się zmniejszać do rozmiarów figurki, i razem ze swoimi zabawkami staje do walki z podstępnym robotem, aby uratować świat.



„Naga broń 2½: Kto obroni prezydenta?” – piątek

Frank Drebin próbuje powstrzymać szalonego potentata energetycznego, który planuje katastrofę ekologiczną.





„Kult laleczki Chucky” – piątek



Chucky zaczyna ponownie prześladować Nicę, która przebywa w szpitalu dla umysłowo chorych.



„Midway” – piątek

Żołnierze amerykańskiej marynarki próbują powstrzymać ekspansję Japonii na Pacyfiku i odwrócić losy II Wojny Światowej.





„Mine” – piątek



Po nieudanej próbie zamachu żołnierz Mike zostaje osamotniony na pustyni, gdzie podejmuje walkę z przyrodą, wrogami, a także samym sobą.



„Król Skorpion 2. Narodziny wojownika” – piątek

Mathayus, stając się świadkiem śmierci ojca, poprzysięga zemstę i postanawia walczyć ze sprawcą tego czynu.





„The God of Wood” – sobota



Dwóch nieletnich imigrantów dociera razem do walencji, nawiązuje przyjaźń i spotyka starszą kobietę, która podąża drogą miłości i wiary.



„La Curva de la Felicidad” – sobota

Samotny pisarz w średnim wieku, który musi sprzedać mieszkanie po rozpadzie swojego związku, znajduje sobie trzech zaskakujących współlokatorów.





„18% grey” – niedziela

Porzucony przez żonę fotograf wybiera się w podróż z Londynu do Berlina. Wyprawa ujawnia gorzką prawdę o jego utraconej miłości.

