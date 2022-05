„Sami swoi”. Zabawne ciekawostki o filmie, o których nie miałeś pojęcia

Dziś na antenie Polsatu znów będziemy mogli obejrzeć film „Sami swoi” Sylwestra Chęcińskiego. Okres zdjęciowy do filmu trwał 65 dni. Produkcja cieszyła się ogromnym kasowym sukcesem, który doprowadził do powstania trylogii. Zacznijmy jednak od pierwotnej produkcji. Znacie te ciekawostki o „Samych swoich”?

I było święto



Film „Sami swoi” początkowo nosić miał nazwę „I było święto”, a co więcej, wcale nie miał być filmem. Powstał jako słuchowisko. Dopiero po jego sukcesie pisarz i scenarzysta Andrzej Mularczyk przerobił komedię na scenariusz filmowy. Sylwester Chęciński podjął się reżyserii, jednak do gustu nie przypadł mu tytuł filmu. Historia głosi, że zorganizował wśród obsady konkurs na nowy, a nagrodą była butelka wódki.



28 dubli



Chęciński zdenerwował się pewnego razu, gdy Aleksander Fogiel, grający sołtysa, wyszedł samowolnie z planu. Za karę Fogiel musiał 28 razy zagrać scenę, w której przeciska się przez dziurę w płocie.



Czołgi T-34



Na polu, za domami Kargula i Pawlaka, stoją dwa zniszczone czołgi T-34. Na jednym z nich widnieje numer taktyczny 102. Jest to bezpośrednie nawiązanie do serialu „Czterej pancerni i pies”.



Lato czy zima?



Sceny do pogrzebu babci Eleonory były kręcone latem. Na potrzeby filmu wszystkie drzewa na cmentarzu pozbawiono liści, aktorzy przebrani byli w kożuchy, a styropian i sól udawały śnieg.



Kaskader za Kargula



W scenie Gdy Kargul dostawał konia z UNRRY, Władysława Hańczę zastąpił dubler pan Józef Jakubowski z Lubomierza. Za dwa dni zdjęciowe otrzymał 400 zł.



Wyznania przy studni



Studnia na podwórku Kargula, przy której Witia oznajmił Jadźce „że z bliska wygląda na trzy lata więcej” nie była prawdziwa.



Krowa Kargula miała dublerkę



Tuż przed tym, jak twórcy mieli ją uśpić, żeby zagrała krowę Kargula, zabitą przez minę, okazało się, że jest cielna.



Chłopiec chrzczony przez księdza



Niemowlę chrzczone przez niemieckiego księdza jako Pawełek, grała dziewczynka o imieniu Maria.

