„The Batman” – premiera filmu w Nowym Jorku. Największe gwiazdy na czerwonym dywanie

„The Batman” Matta Reevesa jest thrillerem, a nie filmem akcji. „Film przedstawia Batmana we wczesnych latach jego życia, starającego się zrównoważyć w sobie wściekłość i potrzebę sprawiedliwości, podczas gdy bada niepokojącą tajemnicę, która terroryzuje Gotham. Robert Pattinson w surowy, intensywny sposób przedstawia Batmana jako rozczarowanego, zdesperowanego samozwańczego stróża prawa, który zdaje sobie sprawę z tego, że pochłaniający go gniew nie czyni go wcale lepszym od bezwzględnego seryjnego mordercy, na którego poluje” – czytamy w opisie wyczekiwanego widowiska.

Kto jeszcze w obsadzie?

Oprócz Roberta Pattinsona w roli Batmana i Zoe Kravitz w roli Kobiety-Kot w filmie zagrają Jeffrey Wright jako James Gordon, Paul Dano jako Edward Nashton/The Riddler/Człowiek-Zagadka, Andy Serkis jako Alfred Pennyworth, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, Jayme Lawson jako Bella Reál, John Turturro jako Carmine Falcone i Peter Sarsgaard jako Gil Colson.

„The Batman” – kiedy premiera?

„The Batman” pojawi się w polskich kinach już w najbliższy piątek 4 marca 2022 roku.

