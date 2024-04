Tomasz Karolak wrócił do swoich traum z dzieciństwa. „Teraz to jest nie do pomyślenia”

Tomasz Karolak, znany z szeregu polskich produkcji, w tym „Listów do M”. czy serialu „39 i pół”, rok temu w podcaście „WojewódzkiKędzierski” otworzył się na temat swojego surowego wychowania i reżimu, jaki panował w domu, gdy był dzieckiem. Rodzice aktora – Hanan i Andrzej Karolakowie – w okresie PRL byli oficerami Ludowego Wojska Polskiego – służyli w Pułku Lotniczym i Dywizjonie Raietowym.

– Ja uciekłem z tego wojskowego domu najdalej jak się dało, czyli w umowność, w coś, co jest iluzją, bo teatr, film jest iluzją. Ja uciekałem z tego domu gdzie pieprz rośnie – przyznał aktor. – Z ojcem udało się przeprowadzić kluczową rozmowę. Przeprosił mnie z płaczem zaledwie parę lat temu, że bił mnie pasem w d**ę. Nie dostawałem może jakoś często, ale to były momenty istotne dla mojej ucieczki emocjonalnej z tego domu, bo nienawidziłem i kochałem naraz – opowiadał.

Tomasz Karolak o traumie: Nie obwiniam swoich rodziców

Teraz aktor po raz kolejny nawiązał do tych trudnych momentów w rozmowie z „Dzień Dobry TVN”. Zapewnił, że chociaż ludzie często obwiniają za swoje dziecinne traumy swoich rodziców, ci także niosą jakieś traumy. – Moi rodzice to jest takie pokolenie zaraz powojenne, kiedy wszystko było w gruzach i ojców nie było w domu — zaburzone są te relacje. To byli ludzie, którzy tak nas wychowywali, jakie wtedy były schematy. Niekiedy tak. Dostawaliśmy w tyłek. Teraz to jest nie do pomyślenia – mówił.

Zapewnił, że po latach jego relacja z rodzicami uległa znacznej poprawie. – Zbliżyłem się do rodziców już po tym okresie studiów — jako dorosły człowiek. Wtedy zacząłem się interesować ich życiem. Wcześniej interesowałem się tylko swoim życiem – dodał.

