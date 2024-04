Pokazali kulisy „Familiady”. Tu wstępu nie ma nawet żaden z zawodników

„Familiada” emitowana jest na antenie Telewizji Polskiej od 1994 roku i od początku jej gospodarzem jest Karol Strasburger. Program nagrywany jest w studiu telewizyjnym w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 4, w budynku dawnego kina „Syrena”.

Gra polega na udzielaniu takich odpowiedzi, na które wskazało wcześniej najwięcej ankietowanych osób. Teleturniej dzieli się na dwa etapy: pierwszy, który trwa tak długo, aż jedna z drużyn zdobędzie łącznie przynajmniej trzysta punktów oraz finał. Drużyna, która dostaje się do finału, bierze udział w następnym programie, przy czym wystąpić może w maksymalnie trzech odcinkach z rzędu.

„Familiadę” od lat oglądają miliony widzów, którzy czekają nie tylko na to, by wraz z zawodnikami typować najpopularniejsze odpowiedzi, ale przede wszystkim na kultowe żarty prowadzącego, rozpoczynające każdą z odsłon formatu.

Tak wygląda „Familiada” za kulisami

W mediach społecznościowych „Familiady” w środę 24 kwietnia pojawił się wyjątkowy post, przedstawiający dwa zdjęcia. Jak się okazuje, zostały one zrobione podczas wizyty na planie programu młodego fana teleturnieju Igora, któremu mama sprawiła ten wyjątkowy prezent, wygrywając aukcję WOŚP.

„Igor wraz z Mamą mieli możliwość poznać i zobaczyć naszą ekipę oraz dowiedzieć się o tajnikach produkcji. Nie zabrakło oczywiście spotkania z Karolem Strasburgerem, który z wielkim zaangażowaniem opowiadał naszym Gościom o swojej pracy (i nie tylko!) oraz oprowadził ich po takich miejscach studia, do których wstępu nie ma nawet żaden z zawodników” – czytamy. „Dla Igora było to wspaniałe przeżycie, a my jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy gościć w naszych skromnych progach tak sympatycznych Gości!” – dodała produkcja.

Fotki z planu „Familiady” zobaczyć możecie w tym poście:

