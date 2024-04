Rusza nowy program na antenie TVP Info. Poprowadzi go znana dziennikarka

Justynę Dobrosz-Oracz w ostatnich latach Polacy kojarzyli przede wszystkim z pracy w „Gazecie Wyborczej”, gdzie od 2016 roku była reporterką w dziale wideo i redaktorką w dziale „kraj”. Swoją karierę w mediach dziennikarka rozpoczęła jednak od Telewizji Polskiej, gdzie została zatrudniona w 2000 roku. Początkowo pracowała w redakcji „Teleexpressu”, potem od 2007 roku prowadziła programy takie jak „Z refleksem”, „Kwadrans po ósmej” czy „Polityka przy kawie”. W 2010 roku została reporterką sejmową „Wiadomości”.

Justyna Dobrosz-Oracz zdradziła, ile zarabiała w TVP

W 2016 roku Dobrosz-Oracz została zwolniona z pracy przez nowego prezesa TVP Jacka Kurskiego, wraz z kilkunastoma innymi dziennikarzami. Podawała wtedy, że usłyszała na spotkaniu, że w mediach publicznych „wieje wiatr zmian”.

W grudniu 2023 roku, gdy na jaw wyszły stawki dyrektorów TVP za czasów rządów PiS, dziennikarka postanowiła podzielić się z mediami tym, ile ona zarabiała w publicznej telewizji.

„Wstawałam o 4:30. Prowadziłam rano wywiady z politykami a potem do 19:30 zasuwałam w Wiadomościach jako główny reporter polityczny” – napisała. „To praca w ogromnym stresie i pod wielką presją. W 2015 roku zarabiałam 11 tysięcy na rękę” – zdradziła dziennikarka.

„Bez trybu”. Nowy program na TVP Info

W styczniu, po zmianach w Telewizji Polskiej, Dobrosz-Oracz zdecydowała się wrócić na antenę stacji, a teraz ogłoszony został jej nowy autorski program. W każdą środę (od 24 kwietnia), o godzinie 20:15, poprowadzi swój autorski program „Bez trybu” na antenie TVP Info.

Dobrosz-Oracz przekazała Wirtualnym Mediom, że program nie będzie pokazywał „gadających głów”, a raczej przypominał „kino akcji”.

„Zastanawiasz się, co ukrywają politycy, kto kręci, co dzieje się za kulisami? Ten program jest dla Ciebie. Pytania bez cenzury, a odpowiedzi bez lania wody. Będziemy przypominać politykom, co mówili i robili. Pokazywać wpadki. Ale przede wszystkim wyjaśniać, by nikt nas nie wpuszczał w maliny. Nazywam się Justyna Dobrosz-Oracz i właśnie wracam do Sejmu. Bez trybu” – brzmi zapowiedź formatu.

