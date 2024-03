„Taniec z Gwiazdami”. Pierwsza para pożegnała się z programem!

Wpisując się w klimat oscarowego pojedynku, który odbywa się w nocy z niedzieli (10 marca) na poniedziałek (11 marca), produkcja „Tańca z Gwiazdami” w drugim odcinku postawiła na muzykę filmową. Wszystkie pary zatańczyły do piosenek ze znanych hollywoodzkich produkcji.

Polsat chwalił się także wysoką oglądalnością tanecznego formatu. – W ubiegłym tygodniu zaufało nam prawie 2 mln widzów – podkreślił prowadzący show Krzysztof Ibisz.

„Taniec z Gwiazdami”. Po raz pierwszy max punktów w programie!

Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska

Jako pierwsza w drugim odcinku na parkiecie pojawiła się para nr 11 – Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska. Zatańczyli jive do muzyki z serialu „Przyjaciele”.

– Było bardzo dobrze. Dynamicznie, zaskoczony jestem po raz drugi. Bo jesteś bardzo dynamiczny i to najważniejsze – powiedział Tomasz Wygoda.

– Ten jive był naprawdę znakomity. Musi być tylko środek ciężkości troszkę z przodu – stwierdził Rafał Maserak.

– Jesteś dla mnie objawieniem tej edycji – oceniła z kolei Pavlović.

Tak taniec pary oceniło jury:

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 8

W sumie para otrzymała: 34 punkty

Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk

Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk (para nr 7) pojawili się na parkiecie jako drudzy. Zatańczyli walca do muzyki z filmu „Pięćdziesiąt twarzy Greya”.

– Pierwszy raz mnie tak zatkało, bo w ogóle jakoś mnie nie interesowały sprawy techniczne. Tak weszłaś w temat, ja ciebie biorę. Nie często to się zdarza – powiedziała Iwona Pavlović.

– Ja miałam wrażenie, że ty bardziej odgrywasz to całe pożądanie, ale my się musimy w tym zatopić – oceniła Ewa Kasprzyk.

– Wolna muzyka w walcu wiedeńskim nie pomaga. I też do końca się ten walc nie kojarzy z seksapilem. Ale mnie to ujęło – powiedział Maserak.

Tak taniec pary oceniło jury:

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 9

W sumie para otrzymała: 37 punktów

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel (para nr 8) zatańczyli cha-chę do muzyki z filmu „Barbie”.

– Konkursy, konkursami, ale uczysz nas jednego, że nieważne, żeby wygrywać, ale ważne, żeby grać. I wygrywa się samą jakością grania – powiedział Tomasz Wygoda.

– Kokietowałaś nie tylko Kena, ale również nas wszystkich. Bawiłaś się tym tańcem, to była energia – mówił Maserak.

– Naprawdę nas oczarowałaś. Uwaga proszę państwa – był postęp, rytm – powiedziała Pavlović.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak: 6

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 5

Iwona Pavlović: 3

W sumie para otrzymała: 23 punkty

Kamil Baleja i Magdalena Perlińska

Walca angielskiego do muzyki z filmu „Król lew” zatańczyła następnie para nr 9 – Kamil Baleja i Magdalena Perlińska.

– Jest duży postęp, ja bym tylko cały czas pracował nad spokojniejszymi, dłuższymi krokami – powiedział Tomasz Wygoda.

– Twoja ciało jest stworzone, żeby chodzić we fraku. Będzie król Kamil Baleja I. Mucha nie siada – oceniła Iwona Pavlović.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak: 6

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 6

Iwona Pavlović: 4

W sumie para otrzymała: 25 punktów

Anita Sokołowska i Jacek Jeszke

Anita Sokołowska i Jacek Jeszke (para nr 10) zatańczyli jive'a do muzyki z filmu Quentina Tarantino „Pulp Fiction”.

– Anito ty sarenko moje, jak ty tu skaczesz. Wszystko, co wkoło rewelacja, krok podstawowy jive'a chodzony, do niczego – powiedziała Iwona Pavlović.

– Energetycznie przypomniały mi się czasy, jak tańczyłem z Małgorzatą Foremniak. Ale krótka rzecz – jak ktoś ma talent, to ma talent do wszystkiego – powiedział Rafał Maserak.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 8

W sumie para otrzymała: 35 punktów

Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka

Tango pod muzykę z filmu „Zapach kobiety” zatańczyli Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka (para nr 3).

– Drodzy państwo to był spektakl taneczny. Dojrzali tancerze tanga trenują latami, żeby tak zatańczyć Krzysztofie. Wszystkie figury wykonałeś perfekcyjnie – powiedział Rafał Maserak.

– Kiedy moje serce wali, ja po prostu wiem, że to było doskonałe – oceniła Iwona Pavlović.

Taniec tak zachwycił jurorów, że po raz pierwszy w nowej edycji programu postanowili przyznać parze maksymalną liczbę punktów. Szczepaniak i Janicka otrzymali 40 punktów.

Adam Kszczot i Katarzyna Wu Manh

Adam Kszczot i Katarzyna Wu Manh (para nr 4) zatańczyli quickstep do muzyki z filmu „Killer”.

– Adam kolejny rekord pokonałeś. Pokonałeś quickstepa – to było fantastyczne – powiedział Rafał Maserak.

– Adasiu mój, ja myślałam, że ty quickstepa tu śmigniesz, ale miałeś tak twarde nogi. Za sztywno, chociaż show bardzo ładne – stwierdziła Pavlović.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak: 6

Ewa Kasprzyk: 8

Tomasz Wygoda: 6

Iwona Pavlović: 5

W sumie para otrzymała: 25 punktów

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara (para nr 6) zatańczyli rumbę przy muzyce z filmu „Narodziny Gwiazdy”.

– Rumba jest tańcem pozorów. Troszkę pani była dumna z tego, że to robi. Najważniejsze jest, kiedy tancerz dobrze się czuje w tańcu – ocenił Rafał Maserak.

– Wyglądasz zjawiskowo. Rozwijasz się w tym programie, tak kwitniesz, tak pięknie wyglądasz. Zauroczyły mnie twoje nogi, z niewymuszonymi przeprostami. Nie było bioder – powiedziała Iwona Pavlović.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak: 7

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 6

Iwona Pavlović: 5

W sumie para otrzymała: 28 punktów

Maciej Musiał i Daria Syta

Maciej Musiał i jego partnerka Daria Syta (para nr 12) zaprezentowali tango do muzyki filmowej z „Wytańczyć marzenia”.

– Rama w tangu turniejowym była naprawdę dobra. Panowie, jeżeli wy wszyscy będziecie tak tańczyli w tym programie tango, to ja skończę pracować – powiedział Rafał Maserak.

– To było bardzo w klimacie, wspaniałe partnerowanie – ocenił Wygoda, zgadzając się jednak z Iwoną Pavlović co do ramy Musiała, która podobno nie była odpowiednia.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 7

W sumie para otrzymała: 33 punkty

Roxie Węgiel i Michał Kassin

Roxie Węgiel i Michał Kassin (para nr 5) zatańczyli quickstepa do utworu z filmu „Wielki Gatsby”.

– Fenomenalnie. Te solówki twoje to były na wymiar koncertu Beyonce. Moment, kiedy jesteście w parze, musicie być spójni – powiedział Rafał Maserak.

– Ja dostałam to, co chciałam. Nie chciałam twoją twarz nie tylko uśmiechniętą. Między wami się czasami robiła szczelinka czasami – oceniła „Czarna Mamba”.

Takie oceny przyznało jury:

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 8

W sumie para otrzymała: 35 punktów

Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski

Walca angielskiego do muzyki z filmu „Titanic” zatańczyli Beata Olga Kowalska i jej partner Mieszko Masłowski (para nr 1).

– Rama była bardzo ładna, a w przejściu trochę mi zabrakło wypełnienia legato. Ale klimat był bardzo ładny – mówił o ich tańcu Tomasz Wygoda.

– Kate Winslet była stworzona do roli Rose w „Titanicu”, a ty jesteś stworzona do walca angielskiego – powiedział Rafał Maserak.

Jury tak oceniło taniec pary:

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 6

W sumie para otrzymała: 31 punktów

Filip Chajzer i Hania Żudziewicz

Filip Chajzer i Hania Żudziewicz (para nr 2) zatańczyli cha-chę do muzyki z filmu „Minionki”.

– Beznadziejna rewelacja. Cha-chy tam jak na lekarstwo. Ale Filip rób śmieszne rzeczy, bo cha-chy tam nie za wiele ale fajne to było, wesołe – powiedziała Iwona Pavlović.

– Najlepiej uczymy się przez zabawę. Zgodzę się z Iwoną, że te kroki powinny być bardziej dynamiczne – dodał Tomasz Wolny.

Jury tak oceniło taniec pary:

Rafał Maserak: 7

Ewa Kasprzyk: 8

Tomasz Wygoda: 6

Iwona Pavlović: 5

W sumie para otrzymała: 26 punktów

„Taniec z Gwiazdami”. Oceny jurorów po dwóch odcinkach

Przypomnijmy, najlepszymi parami w pierwszym odcinku „Tańca z Gwiazdami” zostali według jurorów Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska oraz Anita Sokołowska i Jacek Jeschke.

Po zsumowaniu głosów z pierwszego i drugiego odcinka 1. miejsce zajęli Sokołowska i Jeschke, a na drugim znaleźli się Mackiewicz i Skierska. Jurorzy najmniej punktów przydzielili z kolei w dotychczasowych odcinkach Dagmarze Kaźmierskiej i Marcinowi Hakielowi.

Kto odpadł w 2. odcinku „Tańca z Gwiazdami”?

Decyzją widzów „Tańca z Gwiazdami” w trzecim odcinku programu nie zatańczą już Adam Kszczot i Katarzyna Wu Manh.

– Za mało tego czasu było, to na pewno. Dziękuje wszystkim przed telewizorami, jurorom, mojej żonie. Było świetnie, szkoda, że tak krótko – skomentował Adam Kszczot.

– Dziękuję całej produkcji, wspaniali ludzie tutaj są i o nas dbają. Kompletnie się tego nie spodziewałam. W Adamie widzę ogromny potencjał – dodała Katarzyna Wu Manh.

