Przegląd dobrych filmów i seriali w Polsat Box Go na zimowe wieczory. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

Kiedy za oknem panuje zimowa aura, nie ma nic bardziej kuszącego od relaksu przed telewizorem. Zaparz swoją ulubioną herbatę, przykryj się po uszy ciepłym kocem i zanurz w innym świecie.

Przygotowaliśmy listę seriali i filmów idealnych na takie chwile relaksu – niezależnie czy preferujesz emocjonujące thrillery czy pełne humoru komedie – wszystkie z tych tytułów znajdziecie na platformie Polsat Box Go.

Najlepsze seriale na zimowe wieczory na Polsat Box Go

„Sortownia”

Serial z Andrzejem Chyrą w głównej roli opowiada historię lekarza, który pełni służbę na oddziale ratunkowym warszawskiego szpitala. To miejsce, w którym każdego dnia podejmuje się dramatyczne decyzje o losie pacjentów. Przy pomocy kategorii oznaczonych kolorowymi kodami (czerwony, żółty, zielony), lekarze muszą określić, kto wymaga natychmiastowej pomocy, a kto może na takową poczekać. Praca w ekstremalnych warunkach, ściganie się z czasem oraz trudne do odwrócenia konsekwencje podejmowanych wyborów stanowią nieodłączny element życia głównego bohatera. To codzienność, która wciąga go jednak, jak nałóg. Balansowanie między życiem a śmiercią nie tylko stanowi wyzwanie, ale także daje uczucie władzy nad losem innych. W końcu też doprowadza głównego bohatera do zabawy w Boga i przekroczenia granic moralności.

Czytaj też:

Recenzja serialu „Sortownia”. Surowy i świeży thriller, który pochłonie widzów

„Krew”

Nowość Polsat Box Go z Vanessą Aleksander, Małgorzatą Foremniak, Piotrem Trojanem i Ireneuszem Czopem. Thriller, utrzymany w skandynawskim klimacie i liczący 6 odcinków, opowiada historię Laury, która wraca do rodzinnego miasta, po długiej nieobecności ze względu na nagłą śmierć swojej matki.

Ten powrót do przeszłości wywołuje wiele wspomnień i dawnych demonów, odkrywa też nowe aspekty ukrytych rodzinnych tajemnic. Laura podejmuje próbę odkrycia prawdziwego sprawcy zgonu swojej matki. W miarę jak fabuła się rozwija, bohaterowie nie tylko stawiają czoła bolesnym wspomnieniom, ale także odsłaniają coraz więcej skrywanych tajemnic.

"Grzechy sąsiadów"

Grzechy sąsiadów to thriller obyczajowo-kryminalny w reżyserii Borysa Lankosza. W rolach głównych: Marianna Zydek, Michał Żurawski, Marta Żmuda Trzebiatowska, Sebastian Fabijański, Jowita Budnik i Mirosław Baka. „Grzechy sąsiadów” to wielowymiarowa opowieść o relacjach, pożądaniu, seksie, ludzkich słabościach i szukaniu siebie. Serial porusza tematy, które dla wielu nadal są tabu. Zarówno fani akcji, jak i romansu znajdą tu wątki dla siebie.

Młode małżeństwo, Ewa i Piotr (Marianna Zydek, Michał Żurawski), próbuje poradzić sobie z tragedią, znajdując wsparcie w nowych sąsiadach – Judycie i Szczepanie (Marta Żmuda Trzebiatowska, Sebastian Fabijański). Choć sąsiedzi pochodzą z zupełnie innych światów, ich więzi zaczynają się niebezpiecznie zacieśniać.

„Rafi”

Serial opisywany jako „metafizyczno-obyczajowy” z Pawłem Domagałą, Olafem Lubaszenko, Piotrem Roguckim i Danutą Stenką. Rafał Nowak, znany wśród znajomych jako Rafi, to typowy lekkoduch, jednak... do czasu. Pewnego dnia zmuszony jest do zmiany swojego postępowania, ze względu na ostatnią szansę, którą daje mu sam Bóg. Krystyna, wysłanniczka Nieba stawia przed nim propozycję, której nie może odrzucić. Główny bohater musi postarać się naprawić swoje błędy i jednocześnie zbudować w sobie chęć pomocy innym.

Czytaj też:

Zakład Boga z Diabłem. Recenzja serialu „Rafi”

„Matka”

Serial Igora Brejdyganta, znanego z „Szadzi”, „Układu” czy „Paradoksu” z główną rolą Olgi Bołądź, u której boku zobaczymy między innymi Łukasza Simlata czy Olafa Lubaszenko. To thriller psychologiczny, w której główne skrzypce gra dziennikarka śledcza Agnieszka, starająca się pogodzić z samobójczą śmiercią swojego syna. Kiedy po paru latach od tragedii jej mąż, Jacek, dostaje pracę w Holandii, wydaje się, że to idealny moment na przeprowadzkę i rozpoczęcie nowego etapu życia. Na przeszkodzie staje jednak Rafał, który wiele lat temu był bohaterem jednego z reportaży Agnieszki, a teraz odsiaduje wyrok za morderstwo. Mężczyzna prosi dziennikarkę o pomoc w rozwikłaniu zagadki kryminalnej. Nieświadoma szokującej prawdy, jaką odkryje, ponownie angażuje się w pozornie zamkniętą sprawę. Szybko okazuje się, że morderstwo, o które był oskarżony Rafał, jest powiązane ze śmiercią jej syna.

Czytaj też:

Serial „Matka” wbija w fotel. Thriller psychologiczny, od którego trudno się oderwać. Recenzja

„Bracia”

Dramat z Piotrem Stramowskim, Janem Fryczem, Mateuszem Kościukiewiczem i Nikodemem Rozbickim w głównych rolach. Opowieść, w której miłość i namiętność pełnią rolę napędową, a dokonywane przez głównych bohaterów (tytułowych braci) wybory, są zawsze trudne i pełne niespodzianek. Szczególnie ciężko podejmować im decyzje, gdy ich życiem kieruje surowy ojciec.

„Rodzina na Maxa”

Serial, który przełamuje tabu i napawa optymizmem. Głównym bohaterem jest 25-letni Max (Nikodem Rozbicki), który niespodziewanie spotyka swój ideał kobiety Karolinę (w tej roli Anna Smołowik) i z przerażającą szybkością się w niej zakochuje. Jednak ta pozornie doskonała sytuacja nie jest tak idealna, jak mogłaby się wydawać – Karolina to matka trójki dorastających dzieci, żyjąca pod jednym dachem z wyjątkowo wymagającą eksteściową (w tej roli Ewa Kasprzyk). Zarówno dzieci, jak i eksteściowa są dalecy od zachwytu wobec pojawienia się Maxa w ich życiu. Niemniej jednak, nie jest on osobą, która łatwo się poddaje.

Czytaj też:

25-letni mężczyzna i 39-letnia kobieta zakochani? Nowy serial w Polsat Box Go przełamuje tabu i bawi do łez

„Fear of Walking Dead”

Absolutny klasyk, który doczekał się aż 8 sezonów, a na całym świecie ma miliony fanów. Serial osadzony w tym samym świecie co „The Walking Dead” i odważnie przedstawia obraz apokalipsy wywołanej pojawieniem się zainfekowanych, ukazując to z perspektywy amerykańskiej rodziny. Akcja rozgrywa się w Los Angeles, dokąd główni bohaterowie uciekli przed swoimi dawnymi problemami. Spokojne i ustabilizowane życie, które udało się im wspólnie stworzyć zostaje wystawione na niezliczone próby.

Filmowe klasyki na Polsat Box Go

„Django”

Film Quentina Tarantino z dwoma Oscarami na koncie i takimi sławami jak Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio czy Samuel L. Jackson. Tytułowym bohaterem filmu jest wyzwolony niewolnik, który pod skrzydłami niemieckiego dentysty uczy się fachu, łapiąc łotrów. We dwóch wyprawią się po żonę wyzwoleńca, która jest niewolnicą bezwzględnego plantatora Calvina Candie.

„Dziewczyna z tatuażem”

Thriller Davida Finchera z Danielem Craigiem i Ronney Marą w głównych rolach. Film oparty na bestsellerowej książce przenosi nas w świat Mikaela Blomkvista, renomowanego dziennikarza, który zostaje niesłusznie oskarżony o zniesławienie. W tej trudnej chwili otrzymuje on niezwykłe zlecenie od właściciela potężnego koncernu przemysłowego Henrika Vangera. Ma rozwikłać tajemnicę zniknięcia 16-letniej Harriet Vanger, której ślad zaginął w latach 60-tych. Blomkvist nie wie jednak, że każdy jego krok jest bacznie śledzony przez niezwykle zdolną hakerkę, Lisbeth Salander.

„Poradnik pozytywnego myślenia”

Film, który przyniósł Jennifer Lawrence Oscara. Pat Solitano nie jest zwykłym facetem i ma papiery, które to udowodnią. Po ośmiu miesiącach terapii wraca do rodzinnego domu, by zacząć od nowa w ramach filozofii "pozytywnego myślenia". Jego konsekwentna strategia zmienia się, gdy poznaje intrygującą dziewczynę z sąsiedztwa, Tiffany.

„Green Book”

Zdobywca trzech Oscarów z Viggo Mortensenem i Mahershalą Ali w głównych rolach, oparty na faktach. Tony Lip z Bronxu to typowy cwaniaczek, którego życie nabiera zupełnie nowego kierunku, gdy zostaje szoferem Dona Shirleya – wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka o afroamerykańskich korzeniach. Razem wyruszają w wielotygodniową podróż na południe kraju. Na pierwszy rzut oka, mężczyzn różni niemal wszystko, lecz z biegiem czasu ta pełna przygód wyprawa okazuje się początkiem niezwykłej przyjaźni.

„The Social Network”

Trzy Oscary i Favid Fincher jako reżyser. Przesiąknięty emocjonalną brutalnością i swoistym humorem mistrzowsko zrealizowany film jest kroniką powstawania portalu Facebook oraz zapiskiem z wojny o prawo do jego własności, która rozpętała się po nieoczekiwanym, spektakularnym sukcesie nowej strony internetowej.

„Pewnego razu... w Hollywood”

Najnowszy film Quentina Tarantino z dwiema statuetkami Oscara na koncie. W głównych rolach Brad Pitt, Leonardo DiCaprio czy Margot Robbie. Pełna anegdot i dygresji historia aktora grającego w westernach, który próbuje wrócić na szczyt, a także jego wiernego dublera. W tle czasy kontestacji, ruch hipisów, zmierzch epoki klasycznego Hollywoodu i złotej ery telewizji.

„Ostatnia rodzina”

Film Jana P. Matuszyńskiego, laureat czterech Orłów. Rozgrywająca się na przestrzeni 28 lat saga słynnej rodziny Beksińskich – malarza Zdzisława Beksińskiego oraz jego najbliższych: żony – Zofii, matki i teściowej oraz syna – popularnego dziennikarza muzycznego i tłumacza filmowego Tomasza Beksińskiego. W głównych rolach Aleksandra Konieczna, Dawid Ogrodnik i Andrzej Seweryn.

Te i wiele innych tytułów czeka na was na platformie Polsat Box Go. Przejrzyjcie pełną bibliotekę serwisu.