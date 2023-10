4 nowości od dziś na Netflix. Sprawdzamy, co trafiło na platformę

Co tydzień na Netflix pojawia się cała masa nowości. W środę 11 października na platformie znalazły się cztery świeże tytuły. Oto lista nowości, jakie znajdziecie od dziś na Netflix.

Nowości na Netflix w środę 11 października

„Zmowa milczenia”

Młoda i odnosząca sukcesy influencerka bierze pod lupę życie czterech kobiet, aby dowiedzieć się, która z nich porzuciła ją przy porodzie. Napędzana pragnieniem zemsty i wspomnieniami traumatycznego dzieciństwa w pogoni za prawdą pozna również smak miłości i odkryje śmiertelnie niebezpieczne tajemnice.



„Niebezpieczni dżentelmeni”

Zakopane, 1914. Czterech artystów budzi się po szalonej, narkotycznej imprezie nie dość, że zamieszani w rewolucyjną intrygę, to jeszcze z trupem na kanapie.





„Blask dawnej gwiazdy”

Podróżujący po Tajlandii w 1970 roku zespół obwoźnego kina, który dubbinguje popularne filmy na żywo przed entuzjastyczną publicznością, zmaga się z licznymi wyzwaniami.





„Big Vape: Rozkwit i upadek firmy Juul”

Serial dokumentalny na podstawie nowej książki „Big Vape: The Incendiary Rise of Juul”, której autorem jest Jamie Ducharme, korespondentka magazynu „Time”.

