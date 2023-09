Co nowego obejrzymy na Netflix? Weekendowe propozycje

„Wybierz miłość”

Życie Cami Conway (Laura Marano) zdaje się być idealne. Ma wymarzoną pracę inżyniera dźwięku i szykuje się do zaręczyn, małżeństwa i założenia rodziny ze swoim fantastycznym chłopakiem Paulem (Scott Michael Foster). A jednak czuje, że czegoś jej brakuje. Czy to tylko obawa przed pominięciem i niechęć do zaangażowania się? Czy może przegapiła szansę na jeszcze lepszą karierę — choćby jako piosenkarka — o której zawsze marzyła? Czy Paul na pewno jest miłością jej życia? A może jest nią Rex Galier (Avan Jogia), seksowny brytyjski rockman, który oczarował ją, gdy tylko wkroczył do jej studia? A może jest to Jack Menna (Jordi Webber), jej pierwszy chłopak, „ten, który się wymknął” — idealistyczny globtroter, który właśnie wrócił do domu i pragnie na nowo rozpalić ich młodzieńczą namiętność? Cami staje przed całym wachlarzem kuszących, ale trudnych wyborów: od poważnych dylematów etycznych po frywolne gry w „prawda czy wyzwanie”. To, co wybierze, zależy wyłącznie od Ciebie. Ale uważaj! Nie wszystko zawsze ułoży się po Twojej myśli!



„One piece”

To wyjątkowa opowieść o legendarnych przygodach na otwartym morzu oparta na bestsellerowej mandze Eiichiro Ody. Monkey D. Luffy to młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak najpierw musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, który pozwoli mu przetrząsnąć każdą milę bezkresnych mórz, pozostawić w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzyć niebezpiecznych rywali, którzy czyhają na każdym kroku.



„Żyć 100 lat: Tajemnice niebieskich stref”

Na początku lat 2000. bestsellerowy autor i poszukiwacz przygód Dan Buettner rozpoczął współpracę z National Geographic, której celem było odkrycie formuły długowieczności. Spędził wiele lat, szukając na całym świecie miejsc, w których ludzie żyją o znacznie dłużej niż zwykle, w wyniku czego powstała koncepcja tzw. „niebieskich stref”. W trakcie swoich wypraw odkrył „niebieskie strefy” na Okinawie (Japonia), na Sardynii (Włochy), na Ikarii (Grecja), w Nicoyi (Kostaryka) oraz w Loma Linda (Kalifornia). Dan odkrył, że w tych miejscach występuje największy na całym świecie odsetek osób, które dożywają setki. Każda z tych pięciu grup ma swoje wyjątkowe sekrety, lecz łączy ich też zaskakująco wiele zachowań, które mają udowodniony wpływ na zdrowie i długowieczność.





„Miss Adrenaline: A Tale of Twins”

Rywalizująca motocyklistka przyjmuje tożsamość swojej dawno zaginionej siostry bliźniaczki, aby postawić zabójców przed wymiarem sprawiedliwości i poznać prawdę o rozdzieleniu z siostrą.



„Krudowie 2: Nowa era”

Pierwsza prehistoryczna rodzina jest gotowa na kolejną wspaniałą przygodę! Krudowie przetrwali już jadowite bestie, klęski żywiołowe, a nawet młodzieńczą miłość, lecz teraz zmuszeni są stawić czoła swojemu największemu wyzwaniu: innej rodzinie!



„Półtora dnia”

Aby spotkać się z córką, Artan (Alexej Manvelov) bierze swoją byłą żonę Louise (Alma Pöysti) za zakładniczkę i wyrusza w ekscytującą i pełną emocji wyprawę z nią i policjantem Lukasem (Fares Fares). Przemierzają szwedzkie wiejskie bezdroża w samym środku upalnego lata, a policja depcze im po piętach.



„Plan na imprezę”

Dwaj kłótliwi bracia zawierają układ, aby potajemnie wymknąć się na najgorętszą imprezę roku przed powrotem matki z podróży służbowej.



„Szczęśliwy finał”

Luna (Gaite Jansen) i Mink (Martijn Lakemeier) są świetnie dobraną parą, która obchodzi swoją pierwszą rocznicę ślubu. Mink nie wie jednak, że Luna od samego początku udaje orgazmy oraz milczy o tym od tak dawna, że nie ma odwagi z nim na ten temat porozmawiać. Jej przyjaciele, którzy są świadomi problemu, namawiają ją, by spróbowała nowych rzeczy w łóżku. W związku z tym Luna proponuje Minkowi coś ekscytującego – trójkąt miłosny. Noc z udziałem aktywistki klimatycznej imieniem Eve (Joy Delima) wywraca życie Luny do góry nogami.



„Jackass: Świry w akcji 2. Specjalne nieocenzurowane wydanie”

Kolejna odsłona „Jackassów”, jeszcze mocniejsza, bardziej niebezpieczna, obrzydliwa, i jeszcze bardziej zabawna! Przygotujcie się na emocjonującej spotkanie z Johnny Knoxville, Bam Margera, Steve-O i resztą bohaterów. Paczka jedzie do Indii, tam gnębi ludzi, przy okazji pokazując, że ludzka głupota nie ma granic!



„Miłość jest ślepa. Po ślubie”, sezon 4.

Single szukający partnerów, którzy pokochają ich za ich charakter, a nie wygląd, decydują się na niekonwencjonalny sposób randkowania polegający na związaniu się z nigdy wcześniej niewidzianymi osobami. W ciągu kilku tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem w Seattle, zaplanują ślub oraz sprawdzą, czy ich fizyczna więź odpowiada uczuciom, które ukształtowały się w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, dowiemy się, czy codzienność i czynniki zewnętrzne stanęły na przeszkodzie ich miłości. Ten wciągający 12-odcinkowy serial odpowie na pytanie, czy wygląd, pochodzenie rasowe i wiek mają znaczenie, czy też miłość jest naprawdę ślepa. Jego gospodarzami są Nick i Vanessa Lachey.



„Rozczarowani”, część 5.

Aby uchronić Dreamland przed nieprawymi rządami królowej Dagmar, Bean musi pokonać matkę i nie dopuścić do spełnienia się przepowiedni wieszczącej, że ukochana przez nią osoba poniesie śmierć z jej rąk. Stawka jest wysoka jak nigdy dotąd — bohaterowie muszą stawić czoła Szatanowi, truposzowi bez głowy, nikczemnym nauczkowcom oraz, co najstraszniejsze, swemu prawdziwemu przeznaczeniu.



„Owca karateka”, sezon 2.

