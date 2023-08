Silna polska reprezentacja na 80. Festiwalu Filmowym w Wenecji. Jakie filmy zobaczą widzowie?

Od 30 sierpnia do 9 września w Wenecji odbywa się Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W tym roku jest to jego jubileuszowa edycja. Do Konkursu Głównego zakwalifikowały się aż 23 tytuły, które powalczą o nagrodę specjalną – Złotego Lwa. Są to:

„Zabójca” reż. David Fincher



„Priscilla” reż. Sofia Coppola



„Zielona granica” reż. Agnieszka Holland

„Maestro” reż. Bradley Cooper

„Memory” reż. Michel Franco

„La bete” reż. Bertrand Bonello

„Lubo” reż. Giorgio Diritti

„Kobieta z.”.. reż. Małgorzata Szumowska i Michał Englert

„Lo capitano” reż. Matteo Garrone

„Hors saison” reż. Stephane Brize

„Hrabia” reż. Pablo Larrain

„Ferrari” reż. Michael Mann



„Holly” reż. Fien Troch

„Finalmente L'alba” reż. Saverio Costanzo

„Enea” reż. Pietro Castellitto

„Die Theorie von Allem” reż. Timm Kroger

„DogMan” reż. Luc Besson

„Castle” reż. Ava DuVernay

„Comandante” reż. Edoardo De Angelis

„Biedne istoty” reż. Yorgos Lanthimos

„Bękart” reż. Nikolaj Arcel

„Aku Wa Sonzai Shinai” reż. Ryusuke Hamaguchi

„Adagio” reż. Stefano Sollima

Filmy Holland i Szumowskiej w Wenecji

„Zielona granica” reż. Agnieszka Holland

Do premiery „Zielonej granicy” pozostał jeszcze niecały miesiąc, jednak już na etapie zapowiedzi filmu, roiło się od kontrowersji. Wszystko przez temat, który już sam w sobie budzi w naszym kraju wiele dyskusji i sporów.

„Zielona granica" jest co prawda opowieścią-fikcją, jednak scenariusz filmu powstał na podstawie prawdziwych wydarzeń, które dzieją się tuż obok nas. „Przygotowania do filmu objęły setki godzin analizy dokumentów, wywiadów z uchodźcami, strażnikami granicznymi, mieszkańcami pogranicza, aktywistami i ekspertami” – czytamy. W filmie przeplatać się mają trzy perspektywy – uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych. „Zielona granica" jest opowieścią o ludziach. O ludziach postawionych w sytuacjach granicznych.

W obsadzie międzynarodowej koprodukcji wystąpili m.in.: Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Piotr Stramowski, Jaśmina Polak, Marta Stalmierska, Agata Kulesza, Maciej Stuhr i Magdalena Popławska oraz zagraniczni aktorzy – Jalal Altawil, Behi Djanati Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous i Joely Mbundu.

„Kobieta z.”.. reż. Małgorzata Szumowska i Michał Englert

„Kobieta z.”.. to rozgrywająca się na przestrzeni 45 lat opowieść o transpłciowej Anieli Wesoły, żyjącej na polskiej prowincji.

W głównej Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik. Młodszą wersję Anieli Wesoły gra Mateusz Więcławek, znany z filmów „Wesele” i „Kler” Wojciecha Smarzowskiego, czy „Cicha noc” Piotra Domalewskiego. Obok nich pojawią się Joanna Kulig i debiutująca Bogumiła Bajor.

Inne polskie produkcje na 80. MFF w Wenecji

W sekcji poza konkursem znalazł się ponadto najnowszy film Romana Polańskiego, zatytułowany „Pałac”. 90-letni reżyser wraca do Wenecji po czterech latach. W 2019 roku jego „Oficer i szpieg” otrzymał na imprezie Srebrnego Lwa.

Scenariusz do filmu „Pałac” powstał przy współpracy Romana Polańskiego z Jerzym Skolimowskim. „Sylwester 1999 roku. W luksusowym szwajcarskim hotelu przecinają się losy gości i pracowników” – brzmi opis obrazu.

W filmie zagrali między innymi Fortunato Cerlino, Luca Barbareschi, Oliver Masucci czy Fanny Ardant.

W festiwalowej sekcji Horyzonty powalczy z kolei film „Domakinstvo za pocetnici” Gorana Stolevskiego, którego koproducentkami są Klaudia Śmieja-Rostworowska i Beata Rzeźniczek z Madants.

O samym obrazie wiadomo na razie niewiele. „Kobieta queer zmuszona jest wychowywać córkę swojego partnera, która sama nie chce być matką” – brzmi opis filmu, w którym grają mięzy innymi Anamaria Marinca, Sara Klimoska, Alina Serban czy Vladimir Tintor.

Czytaj też:

Adam Driver i Penelope Cruz w pierwszym zwiastunie „Ferrari”. Znamy datę premiery filmuCzytaj też:

Quiz z życia księżnej Diany. Jak dobrze ją znacie?