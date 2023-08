Lista TOP 10 seriali na Netflix. To teraz oglądają masowo Polacy

10. „Jesteś moim przeznaczeniem”



Romans łączy prawnika, na którym ciąży kilkusetletnia klątwa i kobietę, która wchodzi w posiadanie przedmiotu mogącego uwolnić go od przekleństwa.



9. „Wiedźmin”



Wiedźmin Geralt, zmutowany łowca potworów, szuka swojego miejsca w świecie, gdzie ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra.



8. „Jodie – wybraniec”



Dwunastolatek z Kalifornii Dolnej Południowej w Meksyku odkrywa, że dysponuje takimi samymi mocami jak Jezus. Czy odpowie na powołanie i wypełni swoje przeznaczenie?



7. „Dziewczyna w masce”



Zakompleksiona pracownica biurowa nakłada maskę i robi nocną karierę w Internecie. Szereg pechowych zdarzeń sprawia jednak, że dziewczyna traci kontrolę nad swoim życiem.



6. „Ultimatum: Ślub albo rozstanie”



Wziąć ślub czy zerwać? W prowokacyjnym reality show pary wystawiają swoją miłość na próbę, wiążąc się z innymi potencjalnymi partnerami.



5. „Zabić ból”



Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę.



4. „Depp kontra Heard”



Serial analizuje proces, który wstrząsnął Hollywood, i jego konsekwencje w sieci, przedstawiając po raz pierwszy w jednym dokumencie zeznania obu stron.



3. „Misja Afganistan”



Opowieść o żołnierzach II plutonu pierwszej kompanii piechoty zmechanizowanej z Wędrzyna, pod dowództwem młodego oficera - porucznika Pawła Konaszewicza (Paweł Małaszyński). Konaszewicz zmaga się z etykietą "plecaka" - mówi się, że stanowisko otrzymał dzięki protekcji ojca – emerytowanego generała. Głównym antagonistą Konasza jest porucznik Żądło (Tomasz Schuchardt) – dowódca I plutonu. Napięcie między oficerami jest widoczne od pierwszego spotkania, a zażegnaniu konfliktu nie pomaga rywalizacja o kobietę - porucznik Justynę Winnicką (Ilona Ostrowska). Zbój (Eryk Lubos), Iwan (Mikołaj Krawczyk), Mamut (Dawid Zawadzki), Malbor (Piotr Rogucki), Biskup (Marcin Piętowski) i Młody (Sebastian Fabijański) - to żołnierze II plutonu pod dowództwem Konasza - każdy z nich nosi w sobie inną wojnę. Żaden z nich nie wyjeżdża na patrol zakładając, że może zginąć. Przygotowali się do tego miesiącami, latami. Jednak czy można przygotować się na śmierć? Albo na to, że odbierze się komuś życie?



2. „Ragnarok”



Dorastający mieszkańcy Eddy muszą przeciwstawić się drastycznym zmianom klimatycznym zwiastującym koniec świata.



1. „Kim jest Erin Carter?”



Spokojne życie pewnej Brytyjki w Barcelonie wymyka się spod kontroli, gdy napad z bronią w ręku w supermarkecie ujawnia jej sekret i brutalną przeszłość.

