Trzy dobre nowości od dziś na Netflix. Co warto obejrzeć?

„Rodzina Furych”

Przedstawia zakulisowe spojrzenie na życie mistrza wagi ciężkiej po zejściu z ringu na stałe. Poznamy jego niezwykłą rodzinę: jego żonę Paris, ojca Johna, szóstkę dzieci oraz brata Tommy’ego i jego dziewczynę Molly-Mae Hague. Oprócz chaotycznego szkolnego biegu w tym serialu zobaczymy, jak Tyson nieustannie wyszukuje nowe projekty, by znaleźć sobie zajęcie — od tournée po kraju, na którym spotyka się z fanami, przez wystawne weekendowe wyjazdy po spontaniczne rodzinne wypady na kemping — w międzyczasie próbując zagłuszyć pragnienie powrotu na ring.



„Jodie – wybraniec”

Jodie, dwunastoletni chłopiec z miasteczka Santa Rosalía w Kalifornii Dolnej Południowej, doznaje dziwnego wypadku, po czym odkrywa w sobie moce podobne do tych, którymi dysponował Jezus. Potrafi zamienić wodę w wino, sprawić, że kalecy będą znów chodzić, a być może nawet wskrzesić zmarłych. Czy poradzi sobie ze swoim przeznaczeniem i uda mu się poprowadzić świat w obliczu odwiecznego konfliktu?





„Depp kontra Heard”

Trzyczęściowy serial o słynnym na całym świecie procesie o zniesławienie, który stał się pierwszą sprawą relacjonowaną na TikToku. Serial przedstawia zeznania obu stron i analizuje światowy fenomen medialny, zadając pytania o to, czym jest prawda i jaką rolę odgrywa we współczesnym społeczeństwie.

