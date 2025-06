Masz subskrypcję Apple TV+? To musisz obejrzeć!

Apple TV+ to jedna z tych platform, która może nie ma aż tak rozbudowanego katalogu jak Netflix czy HBO Max, ale nadrabia jakością. Jeżeli masz aktywną subskrypcję i zastanawiasz się, po co warto sięgnąć, przygotowaliśmy coś specjalnego – ogromną listę ponad 70 seriali, które naprawdę warto zobaczyć.

To zestawienie stworzone na podstawie ocen widzów, opinii krytyków i własnych redakcyjnych doświadczeń (posegregowane według przyznawanych ocen na portalu Filmweb). Znajdziesz tu nie tylko wielosezonowe hity, ale też świetne miniseriale, idealne dla tych, którzy nie mają czasu na kilkanaście godzin binge-watchingu. Krótkie, ale intensywne produkcje potrafią zaskoczyć tempem i zakończeniem – to właśnie one często zdobywają największe uznanie. Apple TV+ słynie przede wszystkim z doskonałych thrillerów i kryminałów – produkcji mrocznych, klimatycznych, często opartych na prawdziwych wydarzeniach lub z zaskakującym twistem. Ale to nie wszystko – w naszym zestawieniu znajdziesz też dramaty, science fiction, komedie i historie obyczajowe. Każdy serial został sprawdzony i oceniony, więc możesz mieć pewność, że nie marnujesz czasu.

Jeśli zastanawiasz się, co obejrzeć dziś wieczorem – ta lista ułatwi ci dobór repertuaru. Wybierz coś na jeden wieczór albo wciągnij się na cały weekend.

70+ najlepszych seriali i miniseriali na Apple TV+. Same perełki!

„Mistrz kija”



Pryce Cahill (Owen Wilson) zmierzał ku golfowej wielkości, gdy załamanie nerwowe na polu golfowym zakończyło jego karierę. Teraz, walcząc o utrzymanie się na powierzchni, poświęca się całkowicie, by zostać mentorem Santiego, nastoletniego golfisty o ogromnym potencjale, i może przy tym uratować samego siebie.



„Rodzina z karetki”



Marigaby w dzień studiuję medycynę, a w nocy ratuje ze swoją rodziną życie ludzi, pracując w ryzykownej branży prywatnych karetek w mieście Meksyk. Presja z obu światów narasta i Marigaby za wszelką cenę próbuje się pod nią nie ugiąć.



„Gdzie jest Wanda?”



Gdy córka Klattów znika, jej rodzice biorą sprawy w swoje ręce i obmyślają szalony plan - będą śledzić sąsiadów. W miarę jak coraz lepiej poznają tajniki szpiegostwa, jeden po drugim na jaw wychodzą szokujące sekrety.



„Kobiety w błękicie”



Rok 1971, Meksyk. Cztery kobiety przeciwstawiają się ultrakonserwatywnym normom, dołączając do pierwszego kobiecego oddziału policyjnego. Odkrywają jednak, że to tylko chwyt, który ma odwrócić uwagę mediów od seryjnego mordercy. Tymczasem liczba ofiar rośnie, więc bohaterki zawierają pakt, żeby go schwytać.



„Nocne rozmowy”



Z racji, że oboje zmagają się z bezsennością, Lisa i Danny pozostają w kontakcie do późnych godzin nocnych, podążając przez świat cudownie dziwnych przypadków, podczas gdy ich relacja się zacieśnia.



„Berliński ostry dyżur”



Gdy jej życie prywatne się rozpada, młoda lekarka chce zacząć od nowa i przejmuje kierownictwo nad oddziałem ratunkowym w najtrudniejszym, najbardziej chaotycznym szpitalu w Berlinie. Walcząc z oporem personelu i podupadłym systemem, musi zjednoczyć swój niezależny zespół, by ratować ludzkie życia.



„Dear Edward”



Dwunastolatkowi jako jedynemu udaje się przeżyć katastrofę samolotu. Wraz z innymi osobami dotkniętymi tragedią próbuje zrozumieć, co się stało, z czego rodzą się niespodziewane przyjaźnie, romanse i zażyłości.



„Swagger”



Utalentowany koszykarz musi zmagać się z narastającą presją i pokonywać kolejne przeszkody, żeby przekonać się, czym tak naprawdę jest swagger, dumny krok.



„Jej głos”



Bess King to uzdolniona muzycznie 22-latka, która musi stawić czoła porażkom, miłosnym zawirowaniom i rodzinnym problemom w walce o spełnienie marzeń. Niezwykła opowieść o szukaniu własnego głosu z oryginalną muzyką Sary Bareilles w tle.



„Wymyślne przypadki Dicka Turpina”



Legendarny rozbójnik Dick Turpin przeżywa serię szaleńczo absurdalnych przygód jako przypadkowy szef bandy łotrzyków, a przy okazji musi przechytrzyć skorumpowanego do szpiku kości stróża prawa, Jonathana Wilde'a.



„Ziemia kobiet”



Nowojorska bywalczyni salonów ucieka z matką i córką do uroczej winiarskiej miejscowości w Hiszpanii. Tam styka się z małomiasteczkowymi zwyczajami i mierzy z głęboko ukrytymi tajemnicami rodzinnymi oraz parą nieudolnych zabójców.



„Poszukując Alice”



Alice to reżyserka w średnim wieku, która nie potrafi się odnaleźć w roli statecznej matki i żony. Przypadkowe spotkanie z uwodzicielską scenarzystką sprawia, że Alice zacznie pożądać sukcesu - za wszelką cenę.



„Franklin”



W grudniu 1776 roku Benjamin Franklin jest znany na całym świecie za sprawą swoich eksperymentów z elektrycznością. Ale jego determinacja i siła zostaną poddane próbie, gdy Franklin wyruszy na tajną misję do Francji. Stawką w tej grze będzie niepodległość Stanów Zjednoczonych.



„Dr Mózg: W otchłani świadomości”



Sewon, genialny naukowiec badający mózg, doświadcza okropnej osobistej tragedii. W desperackiej próbie odkrycia, co stało się z jego rodziną, przeprowadza "synchronizację mózgu" ze zmarłymi, żeby zyskać dostęp do ukrytych w ich wspomnieniach wskazówek.



„Nagroda na dzień dobry”



Pojawienie się tajemniczej maszyny, która obiecuje ujawnić prawdziwy potencjał każdego człowieka, wywraca życie małego miasteczka do góry nogami. Wkrótce mieszkańcy zaczynają zmieniać pracę, analizować swoje związki i kwestionować długoletnie przekonania – wszystko to w pogoni za lepszą przyszłością.



„Little America”



Serialowa antologia, która przygląda się zabawnym, romantycznym, serdecznym, inspirującym i zaskakującym historiom imigrantów w Stanach Zjednoczonych.



„Połączeni przeszłością”



Dwoje agentów - i byłych kochanków - musi połączyć siły w walce ze sprawcami międzynarodowych cyberataków zagrażających Wielkiej Brytanii. Jednocześnie mierzą się z tajemnicami z okresu swojej destrukcyjnej relacji.



„Pan Corman”



Gdyby miał więcej szczęścia, podejmował trafniejsze decyzje i się nie garbił… Josh Corman byłby już pewnie gwiazdą rocka. Na razie jednak uczy piątoklasistów i choć uwielbia swoich uczniów, regularnie doskwiera mu melancholia i poczucie bezsensu.



„Schmigadoon”



Josh i Melissa to zmagające się z problemami małżeństwo. Ich życie ulega zmianie, gdy zostają uwięzieni w magicznym, musicalowym mieście z przydzieloną misją do wykonania.



„Za lepsze jutro”



W retrofuturystycznym świecie charyzmatyczny sprzedawca Jack Billings przewodzi zespołowi sprzedawców zdeterminowanych, by ożywić życie swoich klientów, sprzedając im rezydencje na Księżycu.



„Spod powierzchni”



Traumatyczne obrażenia głowy powodują u Sophie ekstremalny przypadek utraty pamięci. Próbując na nowo poskładać w całość swoje życie z pomocą męża i przyjaciół, zaczyna kwestionować prawdę na temat swojej pozornie idealnej egzystencji.



„Kasa”



Po 20 latach Molly Novak rozstaje się z mężem i musi zdecydować, co zrobi z 87 miliardami dolarów, które dostała w wyniku rozwodu. Postanawia zająć się swoją fundacją charytatywną i na nowo nawiązać kontakt z prawdziwym światem - przy okazji odnajdując też siebie.



„Obława”



Thriller konspiracyjny o jednej z najbardziej znanych, ale najmniej zrozumianych zbrodni w historii. Opowiada zdumiewającą historię polowania na Johna Wilkesa Bootha w następstwie zabójstwa Abrahama Lincolna, w momencie gdy los kraju wisi na włosku.



„Złodziej dragów”



Dwaj długoletni przyjaciele z Filadelfii okradają drobnych dilerów narkotykowych, udając agentów DEA. To idealny przekręt - do czasu. Robiąc nalot na niewłaściwy dom, lądują na celowniku ogromnego kartelu narkotykowego.



„Home Before Dark”



Przyjezdna dziewczynka trafia na trop w niewyjaśnionej sprawie sprzed lat.



„Afterparty”



Kiedy impreza po zjeździe absolwentów liceum kończy się zaskakującą śmiercią jednego z uczestników, każdy staje się podejrzanym. Detektyw przesłuchuje dawnych kolegów szkolnych pojedynczo, odkrywając ich potencjalne motywy, gdy każdy opowiada swoją wersję wydarzeń, co prowadzi do ujawnienia szokującej prawdy.



„Wybrzeże moskitów”



Allie Fox, genialny wynalazca i uparty idealista, wywozi swoją rodzinę do pełnego niebezpieczeństw Meksyku, by tam schronić się przed rządem USA.



„Kartoteka policyjna”



W sercu Londynu anonimowe zgłoszenie wciąga dwoje błyskotliwych śledczych - młodą kobietę u progu kariery i wpływowego mężczyznę zdeterminowanego bronić swojego dobrego imienia - w walkę o naprostowanie błędnie wymierzonej przed laty sprawiedliwości.



„Łowczynie”



Grupa kochających zabawę młodych Amerykanek pojawia się w konserwatywnym Londynie lat 70. XIX wieku. W efekcie dochodzi do prawdziwego zderzenia kultur. Młode kobiety, wysłane do Anglii po to, by zapolować na mężów i tytuły - tak naprawdę pragną dużo więcej.



„Platoniczna przyjaźń”



Para dawnych przyjaciół będących w platonicznej relacji zbliża się do wieku średniego i ponownie nawiązuje kontakt po długim okresie rozłamu. Ich przyjaźń staje się coraz bardziej angażująca i w zabawny sposób destabilizuje życie obojga.



„Warto się starać”



Nikki i Jason bardzo pragną dziecka - ale niestety nie mogą go mieć. Decydują się więc na adopcję.



„Małpi biznes”



Były detektyw, a obecnie kontroler w branży gastronomicznej na południowej Florydzie zostaje wciągnięty w świat pełen chciwości i korupcji, gdy turysta znajduje odcięte ramię podczas wędkowania. Pojawia się też małpa.



„Krople Boga”



Podczas gdy winiarski świat opłakuje śmierć Alexandre'a Légera, jego córka Camille, z którą od lat nie miał kontaktu, dowiaduje się, że wejdzie w posiadanie jego niezwykłej kolekcji. Jednak aby otrzymać spadek, Camille musi pokonać podopiecznego Alexandre'a, Isseia, w teście smakowym.



„Ryk”



Osiem zabawnych, feministycznych opowieści, które w nietypowy sposób poruszają takie tematy jak role płciowe, autonomia czy tożsamość.



„Truth Be Told”



Zanurz się w świat podcastów o prawdziwej zbrodni. Nowe dowody zmuszają podcasterkę (Octavia Spencer) do ponownego otwarcia sprawy o morderstwo, która uczyniła ją sławną. Aaron Paul gra mężczyznę, w którego niesłusznym skazaniu mogła mieć swój udział.



„Wąż z Essex”



Wdowa Cora Seaborne przeprowadza się z Londynu do Essex, żeby zbadać doniesienia o mitycznym wężu. Nawiązuje zaskakującą relację z miejscowym pastorem, z którym łączy ją sceptycyzm i odwołanie do nauki, ale kiedy wydarza się tragedia, mieszkańcy oskarżają ją o zwabienie bestii.



„Kobieta z jeziora”



W 1966 roku, gdy zaginięcie małej dziewczynki wstrząsa całym Baltimore, losy dwóch kobiet splatają się, nieuchronnie zmierzając ku katastrofie.



„Physical”



Gospodyni domowa mieszkająca w Kalifornii w latach 80. znajduje niekonwencjonalną drogę do władzy - świat aerobiku.



„Nowy styl”



Ten pasjonujący serial ujawnia szokującą historię o tym, jak kultowy projektant Christian Dior oraz współcześni mu Coco Chanel, Pierre Balmain i Cristóbal Balenciaga radzili sobie podczas trudów II wojny światowej i dali początek współczesnej modzie.



„Połączenie oczekujące”



Powiązane ze sobą rozmowy telefoniczne – to za ich pośrednictwem ten przełomowy serial przedstawia tajemniczą historię grupy nieznajomych, których życie pogrąża się w chaosie w przeddzień apokaliptycznego wydarzenia.



„Lśniące dziewczyny”



Kirby Mazrachi odkrywa, że niedawne morderstwo jest powiązane z brutalnym atakiem sprzed lat, który wpłynął na jej postrzeganie rzeczywistości. Łączy siły z doświadczonym reporterem Danem Velazquezem, by lepiej zrozumieć wciąż zmieniającą się teraźniejszość i skonfrontować się z przeszłością.



„Pamiętniki Mordbota”



W zaawansowanej technologicznie przyszłości ochroniarski robot potajemnie zyskuje wolną wolę. Aby pozostać w ukryciu, niechętnie zgadza się chronić naukowców na niebezpiecznej planecie... choć tak naprawdę wolałby po prostu oglądać telenowele.



„Historia Lisey”



Niepokojące wydarzenia ożywiają wspomnienia Lisey Landon o małżeństwie z pisarzem Scottem Landonem i dręczącym go mroku.



„Psychiatra u boku”



Historia dziwnej relacji między terapeutą a jego wieloletnim pacjentem.



„Mythic Quest”



Poznaj zespół tworzący najpopularniejszą wieloosobową grę komputerową wszech czasów. Choć budują światy, kształtują herosów i kreują legendy, najcięższych bojów nie toczą w grze, tylko w biurze.



„Znajomi i sąsiedzi”



W następstwie rozwodu i utraty pracy magnat finansowy zaczyna okradać bogatych sąsiadów, by utrzymać się na powierzchni. Branie na celownik ludzi z własnego środowiska sprawia mu niespodziewaną przyjemność, ale bohater wplątuje się w śmiertelnie niebezpieczną sieć.



„Teheran”



Agentka Mossadu pracuje pod przykrywką w Teheranie. Gdy jej misja kończy się porażką musi sama zorganizować ucieczkę.



„Dickinson”



Wewnętrzne spojrzenie na świat pisarki Emily Dickinson.



„Inwazja”



Na Ziemię docierają kosmici zagrażający ludzkości. Wydarzenia prezentowane są w czasie rzeczywistym z perspektywy pięciu zwykłych osób próbujących zrozumieć chaos, w którym pogrąża się świat.



„Nowa konstelacja”



Po tragicznym wypadku na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej osamotniona astronautka wyrusza w heroiczną podróż na Ziemię, gdzie odkrywa, że najważniejsze elementy jej życia - w tym mała córka - uległy zmianie.



„Shantaram”



W poszukiwaniu kryjówki zbiegły więzień Lin Ford dociera na tętniące życiem ulice Bombaju lat 80. Pracując jako medyk, zaczyna pomagać najuboższym mieszkańcom miasta. Na długiej drodze do odkupienia odnajduje nieoczekiwaną miłość, bliskość i odwagę.



„Siostry na zabój”



Śmierć rodziców niezwykle umacnia więź między siostrami Garvey, które przysięgają zawsze chronić siebie nawzajem.



„W powietrzu”



Gdy samolot lotu KA29 zostaje porwany podczas siedmiogodzinnej trasy z Dubaju do Londynu, Sam Nelson, doświadczony negocjator korporacyjny, próbuje wykorzystać swoje umiejętności, by uratować wszystkich na pokładzie. Czy ta ryzykowna strategia nie skończy się porażką?



„Pachinko”



Rozgrywająca się na przestrzeni czterech pokoleń kronika nadziei i marzeń koreańskiej rodziny imigrantów, która opuszcza ojczyznę w poszukiwaniu lepszego życia.



„WeCrashed: Upadek start-upu”



Serial zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, którego osią jest wątek miłosny. WeWork w niecałą dekadę z pojedynczej przestrzeni coworkingowej przekształcił się w globalną markę wycenianą na 47 miliardów dolarów. Następnie w przeciągu roku stracił 40 miliardów. Jak do tego doszło?



„Servant”



Serial opowiadający o losach pary z Filadelfii, pogrążonej w żalu po niewyobrażalnej tragedii, która powoduje rozłam w małżeństwie i pozwala tajemniczej sile wkraść się do ich domu.



„Sugar”



Tajemniczy, walczący z własnymi demonami prywatny detektyw bada sprawę zniknięcia ukochanej wnuczki hollywoodzkiego producenta.



„Lekcje chemii”



Lata 50. XX wieku. Elizabeth Zott marzy o pracy naukowczyni, jednak żyje w społeczeństwie, które twierdzi, że miejsce kobiety jest w domu. Zott przyjmuje ofertę pracy przy telewizyjnym programie kulinarnym i postanawia nauczyć ignorowane gospodynie domowe czegoś znacznie więcej niż samych przepisów.



„Władcy przestworzy”



Podczas II Wojny Światowej lotnicy załogi bombowców 8. Armii Powietrznej ryzykują życiem w akcie braterstwa zrodzonym z odwagi, strat i zwycięstw.



„Mroczna materia”



Profesor fizyki Jason Dessen zostaje porwany i budzi się w alternatywnej rzeczywistości, gdzie jego życie wygląda zupełnie inaczej. Próbując wrócić do dawnego bytu, mężczyzna wpada na trop skomplikowanej intrygi.



„Studio”



Matt Remick, szef studia filmowego, rozpaczliwie pragnąc akceptacji gwiazd, wraz ze swoim zespołem wykonawczym w Continental Studios musi pogodzić wymagania korporacyjne z twórczymi ambicjami, aby ocalić znaczącą rolę kina.



„See”



Dystopijna przyszłość, gdzie ludzkość utraciła zmysł wzroku i przystosowała się do nowych zasad przetrwania. Życie społeczeństwa ulega zmianie, gdy rodzą się zdolne do widzenia bliźnięta.



„Fundacja”



Grupa wyrzutków musi odbudować cywilizację i ocalić ludzkość w obliczu upadku Imperium Galaktycznego.



„W tłumie”



Thriller psychologiczny rozgrywający się w 1979 r. na Manhattanie. Młody mężczyzna zostaje aresztowany za szokujące przestępstwo, a nietypowa śledcza musi rozwiązać kryjącą się za nim tajemnicę.



„W obronie syna”



Wstrząsający thriller, w którym życie pewnej rodziny zostaje bezpowrotnie zniszczone wraz z oskarżeniem syna o zamordowanie kolegi z klasy.



„Terapia bez trzymanki”



Perypetie młodego psychoterapeuty, który próbuje uporać się z żałobą, problemami wychowawczymi i kłopotami w pracy.



„Kulawe konie”



Ten zabawny serial szpiegowski opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich odrażającym szefie, słynącym ze złej sławy Jacksonie Lambie. Wspólnie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, poruszając się w świecie szpiegowskich sztuczek.



„Sprostowanie”



Gdy przy łóżku dziennikarki, która zbudowała swoją karierę na ujawnianiu występków, pojawia się intrygująca powieść, kobieta z przerażeniem odkrywa, że jest kluczową postacią dawnej historii, która ujawnia jej najmroczniejszy sekret.



„Czarny ptak”



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Uznany za niewinnego”



Szokujące zabójstwo stawia na nogi prokuraturę w Chicago, gdy podejrzana staje się jedna z pracujących tam osób, którą następnie czeka walka o rodzinę.



„Ted Lasso”



Trener amerykańskiego futbolu Ted Lasso przenosi się do Anglii, by objąć pieczę nad drużyną piłki nożnej. Czy brak doświadczenia i nieprzychylne środowisko przeszkodzą mu w pokazaniu graczom legendarnego Stylu Teda Lasso?



„The Morning Show”



Serial bez skrupułów ukazuje współczesne miejsce pracy okiem ludzi, którzy każdego ranka pomagają Ameryce się obudzić. Zobacz telewizję śniadaniową od kuchni.



„Silos”



W zniszczonej i toksycznej przyszłości żyje społeczność zamieszkująca ogromny podziemny silos sięgający kilkaset pięter pod ziemię. Mężczyźni i kobiety żyją tam w społeczeństwie pełnym obostrzeń sądząc, że mają one ich chronić.



„Rozdzielenie”



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.

