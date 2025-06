QUIZ z wieczorynek na dobry początek dnia! Maja, Reksio, Krecik

Pamiętasz ten moment dzieciństwa, kiedy świat zwalniał, a my siadaliśmy z rodzicami lub rodzeństwem przed ekranem, by spotkać się z bohaterami, którzy zostali w naszych sercach na całe życie? Pszczółka Maja, dzielny Reksio i sympatyczny Krecik – to tylko część bajkowej ekipy, która przez lata towarzyszyła dzieciom przy zasypianiu.

Ten quiz to podróż sentymentalna do czasów wieczorynek – prostych, ciepłych i pełnych uroku opowieści, które uczyły nas przyjaźni, odwagi i empatii. Sprawdź, ile jeszcze pamiętasz z tych animowanych historii. Czy wiesz, kto był najlepszym przyjacielem Krecika? Jakie przygody przeżywała Maja z Guciem? A może pamiętasz, co zajmowało codziennie Reksia?

Niezależnie od wyniku – gwarantujemy uśmiech i miłe wspomnienia. Gotowy na nostalgiczny powrót do świata dzieciństwa? W takim razie zaczynamy!

