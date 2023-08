To oglądają Polacy na Netflix. TOP 10 filmów

Oto lista TOP 10 filmów, które teraz najchętniej wybierają widzowie w Polsce. Czy 1. miejsce was zaskoczyło? Sprawdźcie, co warto obejrzeć.

TOP 10 filmów na Netflix w Polsce

10. „Kryzys”



Akcja rozgrywa się podczas epidemii opioidów, gdzie historie tajniaka, profesora i rozpaczającej matki zderzają się ze sobą.



9. „Zom 100: 100 rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombie”



Gdy pewnego dnia nękany w pracy przez szefa młody mężczyzna budzi się w samym środku inwazji zombie, postanawia stworzyć listę rzeczy do zrobienia, zanim sam przeistoczy się w potwora.



8. „Szczęście dla początkujących”



Stojąca na rozdrożu po rozwodzie nauczycielka postanawia rozpocząć nowe życie i znaleźć miłość. W tym celu zapisuje się na ambitną wędrówkę.



7. „Dziewczyny z Dubaju”



Młoda dziewczyna marząca o wielkim świecie zostaje damą do towarzystwa arabskich szejków. Wkrótce werbuje polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki.



6. „Babel”



Trzy historie, rozgrywające się w różnych krajach, połączone motywem problemów z komunikacją.



5. „Trucizna na talerzu”



Wywiady z ekspertami i rodzinami ofiar przedstawione w tym dokumencie rzucają nowe światło na problem śmiertelnych zatruć pokarmowych w Stanach Zjednoczonych.



4. „Snafu”



Dwóch elitarnych żołnierzy eskortuje cywili przez teren znajdujący się pod ostrzałem.



3. „Spider-Man: Bez drogi do domu”



Kiedy cały świat dowiaduje się, że pod maską Spider Mana skrywa się Peter Parker, superbohater decyduje się zwrócić o pomoc do Doktora Strange'a.



2. „Operacja: Soulcatcher”



Najemnik zatrudniony, żeby przechwycić broń zmieniającą ludzi w brutalnych morderców, zaczyna się mścić, gdy ofiarą urządzenia pada jego brat.



1. „Paradise”



W niedalekiej przyszłości ludzie mogą sprzedawać część swojego życia, przekazując ją innymi ludziom dzięki przełomowej technologii, która przekształciła małą firmę biotechnologiczną AEON w wielomiliardową korporację i na zawsze odmieniła świat.

