Co oglądamy na Netflix? TOP 10 filmów w Polsce

Sprawdziliśmy, jakie filmy są teraz najchętniej oglądane na Netflix przez widzów w Polsce. Oto, co teraz trenduje na platformie – poszukajcie czegoś dla siebie.

TOP 10 filmów na Netflix w Polsce

10. „Nimona”



Rycerz wplątany w tragiczną zbrodnię łączy siły z waleczną zmiennokształtną nastolatką, aby oczyścić swoje imię, ale co jeśli to ona jest potworem, którego ma zgładzić?



9. „Company of Heroes: Oddział bohaterów”



Grudzień 1944 roku, niemiecka kontrofensywa w Ardenach. Amerykańscy żołnierze odkrywają, że naziści są bliscy stworzenia potężnego ładunku wybuchowego mogącego zmienić wynik wojny.



8. „Miłość na pierwszym planie”



Dwie wścibskie babcie podstępem doprowadzają do romantycznego spotkania swoich dorosłych wnucząt. Przy okazji ożywają uczucia z dzieciństwa i kłótnie z przeszłości.



7. „Tyler Rake 2”



Elitarny komandos Tyler Rake, który właśnie wyrwał się z objęć śmierci, znów podejmuje się niebezpiecznej misji. Ma uratować uwięzioną rodzinę bezwzględnego gangstera.



6. „WHAM!”



W archiwalnych wywiadach i nagraniach George Michael i Andrew Ridgeley wspominają karierę w Wham! – od czasów przyjaźni w latach 70. po szczyt sławy w latach 80.



5. „Nieznane oblicze planety: Zaginiona piramida”



Dokument, w którym egipscy archeolodzy zagłębiają się w przeszłość i odkrywają podczas poszukiwań zasypanej piramidy grobowce oraz artefakty sprzed ponad 4000 lat.



4. „Skyscraper: Drapacz chmur”



Były antyterrorysta pełni funkcję konsultanta ds. bezpieczeństwa wieżowców. Gdy wybucha ogień w najwyższym chińskim budynku, musi uratować swoją rodzinę z rąk terrorystów i udowodnić, że to nie on jest odpowiedzialny za pożar.



3. „Zagubione serca”



W katastrofie samolotu giną małżonkowie Kay i Dutcha. Mężczyzna, dociekając przyczyn wypadku, odkrywa, że ich bliscy mieli romans.



2. „Dziewczyny z Dubaju”



Młoda dziewczyna marząca o wielkim świecie zostaje damą do towarzystwa arabskich szejków. Wkrótce werbuje polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki.



1. „Teściowie”



Szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy. To film o konfrontacji dwóch światów, która doprowadzi do łez nie tylko bywalców wesel.

