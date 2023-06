Lista TOP 10 seriali na Netflix. To oglądamy najchętniej w Polsce

Jeżeli nie wiesz, co dobrego obejrzeć na Netflix, przychodzimy z pomocą. Te 10 tytułów w ostatnich dniach najchętniej wybierają Polacy. Sprawdź, czy tobie też przypadną do gustu.

TOP 10 seriali w Polsce na Netflix

10. „Arnold”



Ten trzyczęściowy serial dokumentalny prezentuje drogę Arnolda Schwarzeneggera z austriackiej prowincji na amerykański szczyt. W serii szczerych wywiadów Schwarzenegger, jego przyjaciele, przeciwnicy, współpracownicy i obserwatorzy opowiadają właściwie o wszystkim — o dniach spędzanych na siłowni, triumfach w Hollywood, rządach w Kalifornii oraz radościach i zawirowaniach w życiu rodzinnym. To niezwykła opowieść o niezwykłej postaci.



9. „Titans”



Dowodzony przez Robina zespół młodych bohaterów staje do walki ze złem.



8. „Jeszcze nigdy…”



Komedia o dorastaniu i skomplikowanym życiu współczesnej nastoletniej Amerykanki o indyjskich korzeniach. W serialu występuje Maitreyi Ramakrishnan jako Devi, odnosząca sukcesy uczennica liceum, która łatwo daje się ponieść emocjom i często wplątuje się w trudne sytuacje.



7. „Fałszywy profil”



Szukająca mężczyzny swoich marzeń Camila zakłada profil w aplikacji randkowej. Znajduje przystojnego księcia z bajki o imieniu Fernando, który jednak wcale nie jest singlem ani nie ma na imię Fernando. Camila wpada w pułapkę, a jej życie zmienia się w koszmar. Gotowa zrobić wszystko, aby dowiedzieć się, kim naprawdę jest mężczyzna, którego spotkała, desperacko szuka prawdziwej tożsamości oszusta i każe mu płacić — jedno po drugim — za każde kłamstwo i każdą złożoną jej obietnicę. Camila nie wie jednak, że dała się wciągnąć w zawiły labirynt zwodniczych pozorów, zakazanego seksu i żądzy, która może zabić.



6. „Dorwać mordercę”



Śledczy na tropie seryjnych morderców ujawniają wstrząsające szczegóły swojej pracy w tym opartym na faktach serialu kryminalnym.



5. „Matka do wynajęcia”



Kobieta zostaje surogatką na zlecenie potężnej meksykańskiej rodziny przedsiębiorców, aby ratować życie swojego ojca. Gdy budzi się w szpitalu po porodzie, dostaje do rąk dziecko urodzone z niepełnosprawnością fizyczną. Wiele lat później przyjdzie jej odkryć prawdę o tym, co się wówczas wydarzyło.



4. „Glamorous”



Opowiada historię Marco Mejii, młodej, nieidentyfikującej się z żadną płcią queerowej osoby, której życie wydaje się stać w miejscu, dopóki nie dostaje pracy u legendarnej potentatki branży kosmetycznej — Madolyn Addison. To pierwsza szansa Marco, aby dowiedzieć się, czego chce od życia, kim tak naprawdę jest i co oznacza bycie osobą queerową.



3. „Outlander”



Sanitariuszka wojenna Claire w tajemniczy sposób przenosi się z 1945 do 1743 roku.



2. „Czarne lustro”



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.



1. „Puszka Pandory”



Upadły gliniarz oraz młody i ambitny prokurator — pod wpływem osobistych pobudek — otwierają zamkniętą sprawę morderstwa, powodując otwarcie istnej puszki Pandory. Wpadają w wir niebezpiecznych zdarzeń, które wiodą ich po krwawych śladach coraz głębiej ku spiskowi w kręgach policji. Czy nawet najwyższe struktury sądowe są weń wplątane? A może wszystko łączy się ze straszliwym atakiem terrorystycznym, który wstrząsnął miastem półtora roku wcześniej? Odpowiedź tkwi w upadku policjanta, lecz trzeba najpierw stawić czoła temu, co go spowodowało — odsłaniając przy tym prawdziwą zawartość puszki Pandory. Czytaj też:

