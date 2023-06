9 nowych tytułów na Netflix. To obejrzysz w wolny weekend

Zastanawiacie się, co nowego znajdziecie na Netflix? Sprawdźcie premiery tego tygodnia i wybierzcie coś dla siebie.

„Break Point”

„Break Point” jest serialem twórców „Formula 1: Jazda o życie”, który opowiada o doborowych tenisistach i tenisistkach uczestniczących w wyczerpujących turniejach wielkoszlemowych i innych organizowanych na całym świecie zawodach, a także o ich życiu na korcie i poza nim. Tych sportowców łączy wspólne marzenie — chwycić w ręce puchar i zostać numerem jeden. Ponieważ właśnie teraz część legend tenisa zbliża się do kresu swojej kariery, to nowe pokolenie dostaje szansę, aby zabłysnąć w świetle reflektorów. „Break Point” to rozgrywająca się na przestrzeni jednego roku szczera i kameralna opowieść właśnie o tych zawodnikach, którzy biorą udział w turniejach z serii ATP i WTA Tour. Widzowie będą mieli wyjątkową okazję zajrzeć za kulisy pełnego napięcia życia jednych z najlepszych tenisistów i tenisistek na świecie — od niebezpiecznych kontuzji i załamań emocjonalnych po wielkie zwycięstwa i chwile prywatności z dala od kortu.



„Zaopiekujcie się Mayą”

Gdy dziewięcioletnia Maya Kowalski trafiła do szpitala Johns Hopkins All Children’s Hospital w 2016 roku, nic nie wskazywało na to, jak wielkie trudności czekają ją i jej rodzinę. Próbując zrozumieć jej rzadką chorobę, zespół lekarzy z czasem zaczął podawać w wątpliwość podstawowe fakty, które spajały rodzinę Kowalskich. Wkrótce potem opiekę nad Mayą przejęły władze stanowe mimo usilnych prób rodziców, który desperacko pragnęli jej powrotu. Historia rodziny Kowalskich — opowiedziana ich własnymi słowami — na zawsze odmieni nasze spojrzenie na opiekę zdrowotną nad dziećmi.



„Czas na rozwód”

Powstało już mnóstwo filmów i seriali o rozwodzie i związanych z nim problemach, ale nie było chyba jeszcze romantycznej komedii, której bohaterowie próbują się rozwieść w tajemnicy? Czy uda im się pokonać piętrzące się przeszkody i osiągnąć cel?





„Glamorous”

Opowiada historię Marco Mejii, młodej, nieidentyfikującej się z żadną płcią queerowej osoby, której życie wydaje się stać w miejscu, dopóki nie dostaje pracy u legendarnej potentatki branży kosmetycznej — Madolyn Addison. To pierwsza szansa Marco, aby dowiedzieć się, czego chce od życia, kim tak naprawdę jest i co oznacza bycie osobą queerową.



„Puszka Pandory”

Upadły gliniarz oraz młody i ambitny prokurator — pod wpływem osobistych pobudek — otwierają zamkniętą sprawę morderstwa, powodując otwarcie istnej puszki Pandory. Wpadają w wir niebezpiecznych zdarzeń, które wiodą ich po krwawych śladach coraz głębiej ku spiskowi w kręgach policji. Czy nawet najwyższe struktury sądowe są weń wplątane? A może wszystko łączy się ze straszliwym atakiem terrorystycznym, który wstrząsnął miastem półtora roku wcześniej? Odpowiedź tkwi w upadku policjanta, lecz trzeba najpierw stawić czoła temu, co go spowodowało — odsłaniając przy tym prawdziwą zawartość puszki Pandory.



„iNumber Number: Złoto Jozi”

W przestępczym półświatku Johannesburga w RPA zmęczony życiem policjant w przebraniu ma rozpracowuje sprawę największej kradzieży złota w historii Afryki. Czy będzie przestrzegał prawa i chronił majątek dyktatora? Czy zdecyduje się pomóc bezczelnej ekipie złodziei?



„Moda na miłość”

Zwolniona z hukiem Jenny postanawia wrócić do branży mody. Jednak jej kariera staje pod znakiem zapytania, gdy zakochuje się w uroczym, dużo młodszym współpracowniku — który niestety jest synem jej szefowej. Jenna musi szybko zdecydować, czy zaryzykuje wszystko dla gorącego romansu.



„Przez moje okno: Rozdzieleni”

Gdy Ares wyjeżdża na studia do Sztokholmu, utrzymywanie związku na odległość okazuje się dla niego i Raquel o wiele trudniejsze, niż się spodziewali. Gdy w końcu nadchodzi lato i spotykają się ponownie, okazuje się, że długi czas rozłąki oraz poznane w jego trakcie osoby nadszarpnęły ich — zdawałoby się — nierozerwalną więź.





„Dorwać mordercę”, sezon 3.

Śledczy na tropie seryjnych morderców ujawniają wstrząsające szczegóły swojej pracy w tym opartym na faktach serialu kryminalnym.

