„I tak po prostu...” wraca Samantha Jones! MAX potwierdza

Wszystkim fanom kultowego „Seksu w wielkim mieście” z pewnością podniosło się ciśnienie, gdy świat obiegła wiadomość, że do kontynuacji serii, czyli „I tak po prostu” dołączy Kim Cattrall, wcielająca się w Samanthę Jones. Platforma MAX potwierdziła te doniesienia.

„I tak po prostu”... wraca Samantha Jones!

Trwają prace nad 2. sezonem „I tak po prostu” i jak się okazuje, produkcja zaskoczy widzów. Nie dość, że według doniesień, na ekranie zobaczymy dawnego ukochanego Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) Aidana Shawa (Johna Corbetta), to jeszcze okazuje się, że wróci również Samantha Jones (Kim Cattrall), która do tej pory zarzekała się, że nigdy tego nie zrobi, a przygoda z „Seksem w wielkim mieście” jest dla niej zamkniętym rozdziałem.

„Dla mnie sprawa jest definitywnie skończona i nie chcę tego kontynuować. Myślę, że być może wzięłabym to pod uwagę, gdybym nie zajmowała się „Queer as Folk” czy „How I Met Your Father”. Teraz właśnie na tym się skupiam. Tamto wydaje się echem przeszłości – mówiła Kim Cattrall dla „Variety”.

Wygląda jednak na to, że producentom udało się skusić Kim. Według magazynu „People” Samantha pojawi się w finałowym odcinku 2. sezonu. Ponoć zobaczymy ją w scenie, w której będzie rozmawiała z Carrie przez telefon. „Variety” informuje, że sceny nakręcono 22 marca w Nowym Jorku, a Kim Cattrall pojawiła się na planie „nie rozmawiając i nie widząc się z innymi gwiazdami serialu”, czyli Sarah Jessiką Parker, Cynthią Nixon i Kristin Davis. Co ciekawe, podobno nie kontaktowała się też z twórcą serialu, Michaelem Patrickiem Kingiem.

Do tej pory postać Samanthy Jones była obecna w „I tak po prostu” w „tle”. Wiadomo było, że serialowa bohaterka wyjechała do Paryża. Wymieniła też kilka wiadomości SMS-owych z Carrie. Sama Kim Cattrall stwierdziła, że nikt nie proponował jej udziału w „I tak po prostu”, a o emisji serialu dowiedziała się „tak jak wszyscy inni – z mediów społecznościowych”.

Czytaj też:

Sam Smith zagra w „I tak po prostu...”. „Robię coś bezbożnego na planie”Czytaj też:

Kiedy premiera drugiego sezonu „I tak po prostu...”? Znamy dokładną datę