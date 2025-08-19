Nowe wieści z planu „Lalki”. To on zagra Starskiego

Właśnie oficjalnie zaprezentowano „kolejnego arystokratę na salonach »Lalki«”. Internauci są zachwyceni.

Nowa „Lalka” pełna gwiazd

Wiadomo już, że w roli głównego bohatera, Stanisława Wokulskiego, zobaczymy Marcina Dorocińskiego. Jego ukochaną Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska. Z radością powitano wiadomość, iż jeden z najwybitniejszych polskich artystów, Marek Kondrat, powraca z aktorskiej emerytury, by wcielić się w Ignacego Rzeckiego. Karolina Gruszka wcieli się w ubogą kuzynkę Izabeli Łęckiej, Florentynę, Maria Dębska wystąpi w „Lalce” jako Kazimiera Wąsowska.

Mateusz Damięcki jako… przystojniak!

Teraz do ekipy dołączył Mateusz Damięcki. Jak poinformowano na oficjalnych profilach filmu w mediach społecznościowych, gwiazdor „Furiozy” zagra Kazimierza Starskiego. W interpretacji Damięckiego ten bawidamek, uwodziciel pozbawiony majątku, wnuk prezesowej Zasławskiej, ma być postacią pełną uroku, sprytu i… niejednoznacznych intencji. „Starski? Może i bezczelny, próżny, pewny siebie i interesowny… ale za to najprzystojniejszy ze wszystkich! I jak tu się w nim nie zakochać?” – mówi Mateusz Damięcki.

„Obsada — strzał w 10!!”, „Najlepsza obsada ever!”, „Wy tam macie taką obsadę, że po prostu nie wierzę, co ogłoszenie to WOW”, „Oj tak!! Idealnie pasuje!” – zachwycają się internauci w komentarzach pod informacją.

Mateusz Damięcki w obsadzie „Lalki”

Mateusz Damięcki pochodzi z wielopokoleniowej rodziny aktorskiej, jest synem Joanny i Macieja Damięckich, absolwentem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Od początku kariery związany z teatrem, m.in. ze sceną Teatru Nowego, Współczesnego, Syrena, Teatru Polonia i Och-Teatr.

Swoją karierę rozpoczął już jako dziecko, jako dwunastolatek zagrał w filmie „Łowca. Ostatnie starcie”. Znany jest z ról w tak popularnych produkcjach jak „Matki, żony i kochanki”, „Przedwiośnie”, „Jutro idziemy do kina”, „Kochaj i tańcz” czy „Furioza”. Brał udział w programie „Taniec z gwiazdami”, gdzie dotarł do półfinału. W dubbingu użyczał głosu m.in. Krzysiowi z „Kubusia Puchatka” i młodemu Lordowi Voldemortowi w „Harrym Potterze i Komnacie Tajemnic”.

Zdjęcia do kinowej ekranizacji „Lalki” rozpoczęły się 22 lipca 2025 roku. Reżyserem jest Maciej Kawalski („Niebezpieczni dżentelmeni”), a autorem zdjęć Piotr Sobociński jr („Boże Ciało”, „Wesele”, „Wołyń”). Producentem filmu jest Gigant Films.

