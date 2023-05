Nowości od Netflix. Lista tytułów, które w tym tygodniu warto obejrzeć

W tygodniu od 15 do 21 maja wpadnie na Netflix naprawdę dużo dobrych nowości. Wśród nich znajdziemy dokument o Annie Nicole-Smith czy polski wyczekiwany film „Fanfik”. Ponadto obejrzymy nowy serial z Aaronem Piperem znanym ze „Szkoły dla elity” czy 6. sezon uwielbianego „Selling Sunset”.

Tygodniowe nowości na Netflix

„Anna Nicole Smith: Nie znacie mnie” – wtorek



Reżyserka Ursula Macfarlane („Nietykalny”) i producentka Alexandra Lacey przedstawiają odważną opowieść o życiu, śmierci i sekretach Vickie Lynn Hogan — lepiej znanej jako modelka i aktorka Anna Nicole Smith, przybliżając widzom jej autentyczne oblicze. Już od chwili debiutu w „Playboyu” w 1992 roku oszałamiająca kariera Anny Nicole była spełnieniem amerykańskiego snu, który gwałtownie przerwała jej przedwczesna śmierć w roku 2007. „Anna Nicole Smith: Nie znacie mnie” to niepublikowane wcześniej nagrania, prywatne filmy i wywiady ze znanymi osobami, które dotąd nie wypowiadały się na ten temat. Składają się one na zupełnie nowy obraz typowej blond piękności, której nikt tak naprawdę nie znał.



„Doctor Cha” – środa



Dwadzieścia lat po tym, jak porzuciła plany kariery medycznej, gospodyni domowa powraca jako pierwszoroczna rezydentka i musi się odnaleźć w pracy pełnej niespodzianek.



„Rhythm + Flow France”, sezon 2. – środa



Francuscy raperzy improwizują, tworzą i walczą o nagrodę 100 000 euro w programie muzycznym, którego sędziami są SCH, Shay i Niska.



„Fanfik” – środa



Główną bohaterką „Fanfika” jest Tosia, postrzegana przez rówieśników jako outsiderka. Jej sposobem na ucieczkę od świata, w którym czuje się zagubiona, jest pisanie internetowych opowieści - fanfików. Gdy w szkole pojawia się nowy uczeń, Leon, w Tośce zaczynają rodzić się nieznane dotąd uczucia. W miarę odkrywania siebie i swojej prawdziwej tożsamości, zaczyna rozumieć, że jest chłopcem, Tośkiem.



„Wierne przyjaciółki” – środa



Dwie przyjaciółki, które wzajemnie dostarczają sobie alibi, wyjeżdżają, aby oddać się romansom. Zaginięcie jednej z nich doprowadza jednak do rozerwania sieci kłamstw.



„Praca: Co robimy cały dzień” – środa



Dla niektórych liczy się pensja, dla innych - powołanie. Ten serial dokumentalny pokazuje, czym jest praca dla Amerykanów żyjących w szybko zmieniającym się świecie.



„McGregor Forever” – czwartek



Brutalne ciosy i cięty język Conora McGregora uczyniły z niego największą gwiazdę UFC. Poznaj jego historię w tym porywającym serialu dokumentalnym.



„Koci skład” – czwartek



Trzy nastolatki zmieniają się w waleczne kocie superbohaterki, które chronią świat przed zakusami złej egipskiej bogini – a w międzyczasie trenują piłkę nożną.



„Niema cisza” – piątek



Sergio Ciscar wychodzi z więzienia sześć lat po morderstwie swoich rodziców, którego dokonał przed osiągnięciem pełnoletniości. Podczas pobytu w zakładzie karnym nie powiedział ani słowa i w żaden sposób nie współpracował z wymiarem sprawiedliwości, przez co jego motywacje pozostają tajemnicą. Młoda lekarka psychiatrii Ana Dussel wraz z zespołem zaczynają obserwować go przez całą dobę jak dzikie zwierzę, próbując określić, czy stwarza zagrożenie dla społeczeństwa.



„Selling Sunset”, sezon 6. – piątek



Luksusowe nieruchomości. Dramatyczne konflikty. Agencja Oppenheim Group powraca! „Selling Sunset”, oryginalny serial reality TV Netflix osadzony w realiach ekskluzywnego rynku nieruchomości w Los Angeles, śledzi losy siedmiu odnoszących sukcesy agentek nieruchomości, które wspólnie tworzą najlepszą agencję na obszarze Hollywood Hills i Sunset Strip. Pracują ciężko i bawią się ostro, konkurując ze sobą nawzajem oraz z pozostałymi graczami na bezwzględnym rynku mieszkaniowym w Mieście Aniołów. Te kobiety nie cofną się przed niczym, aby stać się najpotężniejszymi zawodniczkami w swojej branży. Jednocześnie muszą również zadbać o swoje życie prywatne. W nowym sezonie w Oppenheim Group pojawiają się nowe agentki, a także kolejne luksusowe nieruchomości oraz emocjonujące konflikty. Ktoś też spodziewa się dziecka.



„Młodzi i sławni Afrykanie”, sezon 6. – piątek



Pełen blichtru reality show w stylu prawdziwej opery mydlanej, w którym uczestniczą młode, bogate, sławne i superpopularne osobowości medialne. Celebryci z branży muzycznej, medialnej, modowej i gwiazdy Instagrama z RPA, Nigerii i Afryki Wschodniej spotykają się w Johannesburgu, aby rozpalić na nowo dawne gorące uczucia, odbudować nadszarpnięte relacje, a może nawet znaleźć miłość.



„Owoc niezgody” – sobota



Gdy z ogrodu pewnego polityka znikają dwa cenne jackfruity, ambitna policjantka rozpoczyna śledztwo. Dochodzenie szybko skręca jednak w nieoczekiwaną stronę.



„Dobra zła matka” – sobota



Tragiczny wypadek sprawia, że umysł ambitnego prokuratora cofa się do dzieciństwa, co zmusza mężczyznę do wyruszenia wraz z matką w podróż, która ma naprawić ich relację.

