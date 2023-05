Poprowadzą Eurowizję 2023. Na scenie m.in. aktorka z „Gry o tron”

Już w lutym 2023 roku Europejska Unia Nadawców poinformowała, że w gronie prowadzących Eurowizję 2023, znaleźli się: frontmenka ukraińskiej grupy The Hardkiss Julia Sanina, utytułowana aktorka Hannah Waddingham, prezenterka i piosenkarka pop Alesha Dixon oraz brytyjski komentator i osobowość telewizyjna Graham Norton. Przedstawiamy nieco bliżej sylwetki gwiazd.

Prowadzący Eurowizję 2023. Kim są?

Graham Norton



Graham Norton ma już status eurowizyjnej legendy w Wielkiej Brytanii. W 2009 przejął komentowanie konkursu z rąk Terry’ego Wogana. I tak jak on w 1998 roku będzie dzielić swoje obowiązki pomiędzy rolę prowadzącego i komentatora finału. Norton jest oczywiście znany z roli gospodarza talk show – „The Graham Norton Show”, w którym regularnie pojawiają się gwiazdy największego formatu. Jednocześnie, stały brytyjski komentator ma za sobą doświadczenie prowadzenia Konkurs Tańca Eurowizji. Natomiast, w ostatnich latach publika kojarzy go również z stałego oceniania uczestników w programie „RuPaul’s Drag Race UK”.



Julia Sanina



Ukraińskim akcentem w gronie prowadzących jest Julia Sanina, która od 2011 roku jest liderką grupy The Hardkiss. Jest to jeden z najpopularniejszych zespołów w kraju. Do tej pory wydali cztery albumy i zdobyli serię nagród muzycznych. Natomiast, fanom Eurowizji wokalistka może być dobrze znana z udziału w ukraińskich preselekcjach w 2016 roku. Wtedy ich propozycja –„Helpless” zakończyła rywalizację na 2. miejscu. Jednocześnie, Sanina sprawdza się jako jurorka w programie „X Factor”.



Hannah Waddingham



Hannah Waddingham to utytułowana aktorka filmowa i teatralna, która w ostatnim czasie zdobyla nagrodę Emmy za rolę w serialu „Ted Lasso”. Aktorka ma też nominacje za wiele ról w musicalowych produkcjach na West Endzie i Broadway’u. Dodatkowo swoją popularność zdobyła, dzięki takim filmowym produkcjom jak „Hocus Pocus 2”, „Gra o Tron”, „Sex Education” czy „Willow”.



Alesha Dixon



Alesha Dixon to była czkonkini grupy Mis-Teeq, z którą wydała 2 popularne albumy i 7 singli, które były wysoko plasowane na listach przebojów. Jednocześnie, Alesha ma doświadczenie telewizyjne takich programów jak „Comic Relief” i „The Greatest Dancer”. Dodatkowo, Dixon pojawiała się także w roli jurora w takich programach jak „Taniec z Gwiazdami” i brytyjskim „Mam Talent”. Czytaj też:

