Agnieszka Kaczorowska oceniła Blankę. Co sądzi o jej występie przed Eurowizją 2023?

67. Konkurs Piosenki Eurowizji coraz bliżej. Już w sobotę, 13 maja, poznamy wielkiego zwycięzcę. W półfinałach, które startują we wtorek, 9 maja, weźmie udział polska reprezentantka – Blanka Stajkow. Jej show zobaczymy w czwartek, 11 maja. Na razie Blanka ma za sobą pierwsze próby, a jej taneczne popisy na scenie oceniła Agnieszka Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska oceniła Blankę

Blanka szykuje niezłe show dla widzów Eurowizji. Ostatnio ujawniła fragmenty nagrań ze swojej próby i już wiadomo, że poza swoim wokalem zaserwuje widzom pokaz sztucznych ogni, egzotycznych grafik, a także tańca. O ocenę tego ostatniego pokusiła się Agnieszka Kaczorowska.

– Choreografia jest niezwykle dynamiczna, a Blanka bardzo sprawna. To, czego mnie osobiście brakuje, to spójnej, mocnej grupy tancerzy obok, dzięki czemu ze sceny płynęłaby wielka siła. Nie znam regulaminu Eurowizji, może są jakieś ograniczenia co do liczby osób na scenie – tego nie wiem. Jako tancerka i choreografka na pewno przyczepiłabym się jeszcze do kilku rzeczy – powiedziała Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z serwisem Plotek.

Agnieszka Kaczorowska podkreśliła jednak, że najważniejsza jest pewność siebie Blanki i to ją powinna zaprezentować na scenie. – Jako trenerka mentalna w tej chwili, tuż przed docelowym występem wykrzyknęłabym tylko: dawaj Blanka! Z podniesioną głową i swoją pewnością siebie pokaż, na co cię stać! Zrób to najlepiej, jak umiesz i baw się świetnie – dodała tancerka.

Do tej pory choreografiami tanecznymi podczas Eurowizji zajmował się Agustin Egurrola. Tym razem jednak nie współpracuje z polską reprezentantką. Za jej układy taneczne odpowiedzialna jest Paulina Maciejewska.

