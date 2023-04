Agustin Egurrola został odsunięty od Eurowizji. Nie pomoże Blance

Konkurs Piosenki Eurowizji zbliża się wielkimi krokami. Trwają już przygotowania do wielkiego show w Liverpoolu. Polskę będzie reprezentować Blanka Stajkow, co wielu widzom się nie spodobało. Przez kilka tygodni po wygranych przez nią preselekcjach oburzeni widzowie robili wszystko, by Blanka została odsunięta, a jej miejsce zajął Jann. Protestowali, pisali listy do TVP, zaatakowali artystkę hejterskimi komentarzami. Oberwało się także Agustinowi Egurroli, który zasiadał w jury i który przygotowywał choreografię Blance. Teraz spotkały go za to konsekwencje?

Agustin Egurrola został odsunięty od Eurowizji

Oburzeni zwycięstwem Blanki w preselekcjach widzowie podejrzewali, że młoda artystka „ma układy” z jurorami. W komentarzach roiło się od zarzutów w stronę Agustina Egurroli, a nawet Edyty Górniak, której syn miał przyjaźnić się z Blanką. Agustin Egurrola nigdy nie zabrał w tej sprawie głosu. Teraz serwis Plejada informuje, że choreograf nie będzie już jednak współpracować z Blanką i nie przygotuje dla niej scenicznego układu na Eurowizję.

– „Postanowiliśmy skontaktować się z Agustinem Egurrolą, by się dowiedzieć, czy będzie odpowiadał za choreografię do występu Blanki Stajkow na Eurowizji. Przypomnijmy, że wcześniej odpowiadał m.in. za ruch sceniczny podczas występów Rafała Brzozowskiego i Krystiana Ochmana na Eurowizji. Menedżerka tancerza, Magdalena Cichocka, ucięła wszelkie spekulacje i w rozmowie z Plejadą oświadczyła, że Egurrola nie jest w tym roku zaangażowany w prace nad eurowizyjnym show” – podaje serwis Plejada.

Na razie nie wiadomo, kto pomoże Blance i kto będzie z nią współpracować. Plejada zauważa jednak, że w czasie promocyjnych występów z Blanką pojawiły się na scenie tancerki z grupy Tomasza Barańskiego.

