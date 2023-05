Blanka wygina się na scenie przed Eurowizją 2023. Zdania internautów podzielone

Konkurs Piosenki Eurowizji 2023 zbliża się wielkimi krokami. Koncerty będą trwały od 9 do 13 maja i odbędą się w Liverpoolu. Polskę reprezentować będzie kontrowersyjna Blanka, która według wielu internautów nie powinna pojawić się na scenie, a preselekcje wygrała jedynie dzięki ustawce. Blanka podkreśliła jednak, że nie zamierza rezygnować z konkursu i jest już po pierwszej technicznej próbie przed Eurowizją. Jak jej poszło?

Blanka wygina się na scenie przed Eurowizją 2023

Blanka na Eurowizji zaprezentuje swój utwór „Solo”. Młoda wokalistka ostro się do tego przygotowuje i podczas swojej próby postawiła na wygibasy i pionowe szpagaty. Uwagę widzów chce też przyciągnąć pokazami pirotechniki, tropikalnymi grafikami oraz tancerzami. Zdania internautów na ten moment są podzielone. Niektórzy docenili starania Blanki, inni natomiast cały czas uważają, że wygrała dzięki ustawce w TVP i nie zamierzają jej kibicować.

„Tak, widać progres w porównaniu do TBSE. Nie będę kłamać, że nie. Niemniej jednak nadal pamiętamy o ustawce TVP i nadal uważam, że w Liverpoolu powinien być ktoś inny”, „Serio już zapominacie, co się stało podczas preselekcji? Nawet gdyby zaczęła na tej scenie latać, nie zmieni to faktu, że jest twarzą nieuczciwych preselekcji”, „Ludzie zawsze będą kojarzyć Cię z przekrętem, nieważne co by się nie stało. Pamiętajcie, że wspierając, ją wspieracie również TVP, bo to oni ją wybrali”, „Sorry, ale kiczowato wyszło”, „Nie sądziłam, że to przejdzie taki glow up, naprawdę na początku nie mogłam znieść tego, że takie coś się stało, a teraz szczerze kibicuję tobie i przepraszam za przykre słowa.”.. – komentują internauci.

Sama Blanka nie ukrywa ekscytacji. Po próbie mówiła do kamery: – O mój Boże! Co za ekscytujący czas! Było niesamowicie. Tak bardzo mi się podobało, że już chcę wrócić na scenę!

