Gwiazdy, które tworzą udane związki mimo dużej różnicy wieku. Nie tylko Pazurowie i Rubikowie

Są gwiazdy, które znalazły dużo młodszych partnerów czy partnerki, ale mimo sporej różnicy wieku tworzą wyjątkowo udane związki. Niektóre z par doczekały się dzieci i chętnie mówią o swoim życiu osobistym, inne strzegą swojej prywatności i rzadko poruszają temat drugich połówek.

Edyta i Cezary Pazurowie

Jeden z najpopularniejszych polskich aktorów poznał swoją wybrankę w... pociągu. 19-letnia dziewczyna podobno oczarowała go już pierwszym spojrzeniem. Nastoletnia wówczas Edyta pracowała w wagonie Wars i zbierała fundusze na studia, bo chciała odciążyć rodziców. 26 lat starszy aktor był już po drugim nieudanym związku. Najpierw po kilku latach małżeństwa rozwiódł się z matką Anastazji, która porzuciła jego i córkę, a podczas pierwszego spotkania z przyszłą trzecią żoną był w separacji z Weroniką Marczuk.

W 2009 roku Pazura trzeci raz stanął na ślubnym kobiercu. Para doczekała się trójki dzieci: Amelii, Antoniego Józefa i Rity.

Agata i Piotr Rubikowie

Agata i Piotr Rubikowie poznali się podczas konkursu miss piękności w 2005 roku. Ona brała w nim udział, a on był odpowiedzialny za oprawę muzyczną. Ostatecznie Agata Paskudzka zajęła trzecie miejsce, ale wygrała coś dużo ważniejszego – wielką miłość. Jeden z najpopularniejszych polskich kompozytorów bez pamięci zakochał się w 19 lat młodszej modelce.

Dziewczyna nie do końca wierzyła w wielkie uczucie, dlatego kompozytor postanowił wykorzystać swoją popularność. Żona Rubika wyznała kiedyś na Instagramie, w jaki sposób artysta doprowadził do kolejnego spotkania. „Podryw na Bonda! Czy ktoś pamięta program »Mój pierwszy raz«? 14 lat temu dostałam telefon z TVP2 z prośbą o pomoc w realizacji marzenia bohatera odcinka Piotra Rubika, który to zapragnął wcielić się w rolę Jamesa Bonda. Partnerką Agenta 007 nie miał być nikt inny, tylko poznana podczas zgrupowania Miss Polonia 2005 ruda dziewczyna, czyli ja? Nie miałam więc wyjścia i tak to wszystko się zaczęło…” – napisała.

Piotr i Agata Rubikowie pobrali się w 2008 roku. Doczekali się dwóch córek: Alicji i Heleny.

Krzysztof i Joanna Ibiszowie

Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska poznali się w klubie sportowym. Była uczestniczka „Top Model” ćwiczyła z trenerką, która znała prezentera. Kiedy zaczęli rozmawiać o jodze, okazało się, że mają dużo wspólnych tematów. Chociaż dzieli ich niemal 30 lat, to do dzisiaj tworzą udany związek, a nawet doczekali się synka Borysa.

W wywiadach para często podkreśla, że korzystny wpływ na ich relację miała pandemia. Zatrzymanie świata sprawiło, że prezenter miał mniej pracy, a randki ze względów bezpieczeństwa musiało odbywać się w domu, co bez wątpienia ich do siebie zbliżyło.

Beata Ścibakówna i Jan Englert

Beata Ścibakówna i Jan Englert poznali się kiedy aspirująca aktorka była studentką na Akademii Teatralnej, a on był jej nauczycielem. Początkowo nic nie zwiastowało, że będą parą, a szczególnie tak udaną. Podobno nie spadł na nich grom z jasnego nieba, ale wszystko zmieniło się kiedy wyjechali razem do Australii, żeby zagrać „Pana Tadeusza”.

Żadne z nich jednak nie dawało po sobie poznać, że patrzy na to drugie inaczej. Dopiero po skończeniu studiów Jan Englert zaprosił Ścibakównę do kawiarni i tam zaczął się ich piękny związek. Mimo plotek i ostrzeń Beata Ścibakówna nie miała wątpliwości co do uczucia starszego partnera. Wiele razy podkreślała, że cieszyła się tym, co jest, nie kalkulując i nie zastanawiając się nad przyszłością.

Artyści pobrali się w 1995 roku, a pięć lat później na świat przyszła ich córka Helena, która poszła w ślady znanych rodziców.

Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski

Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski poznali się na korytarzu w radiu w 1996 roku. Oboje są dziennikarzami, ale o ich życiu prywatnym nie wiemy zbyt wiele. Pogłoski o ślubie pary pojawiają się raz na jakiś czas, jednak żadne z nich nie komentuje doniesień. Olejnik jest starsza od swojego partnera o 15 lat.

Magda Cielecka i Bartosz Gelner

Ten związek początkowo budził wiele emocji, a wszystko przez różnicę wieku między zakochanymi. Bartosz Gelner jest młodszy od aktorki o 16 lat. Magda Cielecka i Bartosz Gelner są parą od 2019 roku, ale nie obnoszą się ze swoim uczuciem w mediach. Nie wiemy nawet, jak się poznali. Kiedy jednak zdecydują się poruszyć temat łączącej ich relacji, zapewniają o jej stałości i głębokim uczuciu.

Karol Strasburger i Małgorzata Weremczuk

Karol Strasburger poślubił Małgorzatę Weremczuk w 2019 roku. W tym samym roku para doczekała się córeczki Laury, która jest pierwszą pociechą gwiazdora. Weremczuk jest trzecią żoną aktora, wcześniej był w związku z Barbarą Burską, a potem z Ireną Strasburger, z którą był związany 30 lat.

Młodsza o 37 lat Weremczuk poznała Strasburgera podczas wesela znajomych. Pracowała w tej samej branży, więc ich drogi kilkukrotnie się zbiegły. Przełom nastąpił, kiedy na raka zmarła pierwsza żona gwiazdora. Wówczas kobieta okazała się sporym wsparciem. Później prowadzący „Familiadę” zaproponował jej posadę swojej agentki. Początkowo żadne z nich nie sądziło, że połączy ich prawdziwe uczucie – ona miała męża, a on żonę. Oboje postanowili zmienić dla siebie swoje życie i tworzą udany związek do dzisiaj.

