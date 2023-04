Michał Wiśniewski wyznał, że zmienił wyznanie. Zdradził, czy jego jego dzieci są ochrzczone

Michał Wiśniewski znany jest z burzliwego życia uczuciowego. Wokalista ma na koncie kilka małżeństw, a także kilka razy został już ojcem. Obecnie spodziewa się szóstej pociechy ze swoją piątą żoną. W ostatnim wywiadzie przyznał, że większość jego pociech jest nieochrzczona i dodał, że ona sam zmienił wyznanie.

Burzliwe życie uczuciowe Michała Wiśniewskiego

Życie uczuciowe Michała Wiśniewskiego było bardzo burzliwe. Piosenkarz aż pięciokrotnie zawierał związek małżeński. Jego pierwszą żoną była Magda Femme, pierwsza wokalistka grupy Ich Troje. Kolejną były Mandaryna, Anna Świątczak i Dominika Tajner. Michał Wiśniewski ma już piątkę dzieci z poprzednich małżeństw. Najstarszych – Fabienne i Xaviera matką jest Mandaryna. Córki Etienette i Viviennne są owocem małżeństwa z Anną Świątczak. Pociecha, której matką jest Pola Wiśniewska, to piąte dziecko gwiazdora.

Michał Wiśniewski zdradził czy piątka jego dzieci była chrzczona

W rozmowie z „Faktem” gwiazdor przyznał, że poza dwójką najstarszych dzieci reszta z nich nie została ochrzczona. – U mnie chrzczone były, a potem poszły do komunii tylko dzieci z Mandaryną, czyli Xavier i Fabienne – wyznał. Później przyznał, że on zmienił wyznanie. – Ja w pewnym momencie podjąłem decyzję o zmianie i dziś jestem protestantem – powiedział Wiśniewski.

W dalszej części podkreślił, że dwie córki, których matką jest Anna Świątczak mogą same podjąć decyzję o ewentualnym chrzcie, ale obie nastolatki chodziły do katolickiej szkoły. – Eti i Vivi już same będą decydowały o swoim chrzcie, nie narzucaliśmy im z Anią wiary, to będzie ich wybór. Jezus się chrzcił świadomie jako dorosły i one też same zdecydują – dodał.

Na koniec lider Ich Troje jeszcze wspomniał o najmłodszym synku. – Falko podobnie, też nie był chrzczony. Chodzi przecież o to, by chrzest przyjąć świadomie, Jezus jest tego najlepszym przykładem – podsumował.

