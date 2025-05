Lektury szkolne, które docenisz dopiero jako dorosły. Zajrzyj na swoje półki

Wielu z nas w wieku nastoletnim traktowało czytanie lektur szkolnych jako przykry przymus. Chcieliśmy zapamiętać wszystko na klasówkę, a potem zapominaliśmy o istnieniu danego tytułu. A literatura klasyczna, która trafiła do kanonu szkolnego, znalazła się tam przecież nie bez powodu. Dlatego warto wrócić do tych pozycji jako dorośli, gdy mamy już zupełnie inne życiowe doświaczenia, większą wrażliwość i lepsze zrozumienie kontekstu historycznego czy społecznego, który kiedyś umykał.

Może macie te pozycje na swoich półkach i z chęcią wrócicie do nich w okresie majówki. To – według nas – najlepsze szkolne lektury, które zasługują na odświeżenie po latach.

Szkolne lektury, które nabierają sensu po latach. Zajrzyj na swoją półkę i odkryj je na nowo

„Balladyna” – Juliusz Słowacki



Balladyna to dramat w pięciu aktach, napisany przez Juliusza Słowackiego w epoce romantyzmu. To opowieść o żądzy władzy i rywalizacji. Imię głównej bohaterki – Balladyna – nawiązuje do gatunku literackiego, jakim jest ballada, w której pojawiają się motywy fantastyczne i elementy wierzeń ludowych.



„Oskar i pani Róża” – Éric-Emmanuel Schmitt



Czy w ciągu dwunastu dni można poznać smak życia i odkryć jego najgłębszy sens? Dziesięcioletni Oskar leży w szpitalu i nie wierzy już w żadne bajki. Na jego drodze staje tajemnicza pani Róża, która ma za sobą karierę zapaśniczki i potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji…



„Antygona” – Sofokles



Antygona to dzieło o charakterze uniwersalnym niesie przekaz aktualny zawsze i wszędzie. Heroiczna bohaterka Sofoklesa przekonuje o istnieniu odwiecznych, niepisanych, tkwiących w nas praw moralnych, boskich z pochodzenia i niewzruszalnych, którym sprzeniewierzyć się nie wolno, nawet gdy ceną za dochowanie im wierności staje się własne życie.



„Rok 1984” – George Orwell



Okrutna i sugestywna wizja świata, w którym rządzi przemoc i strach, a władza panuje nie tylko nad losem człowieka, ale też nad jego myślami i uczuciami. Boleśnie aktualna opowieść o pragnieniu władzy i konsekwencjach jej nadużywania. Zarazem to przejmująca, głęboko ludzka opowieść o samotności, o tęsknocie do miłości, wolności, prawdy.



„Proces” - Franz Kafka



Głównym bohaterem powieści jest Józef K., kawaler, prokurent bankowy, mieszkający w mieście, określanym jako „stolica”. Pewnego dnia budzi się w swoim mieszkaniu i zostaje zaskoczony najściem urzędników, którzy oświadczają mu, że zostaje aresztowany, mimo iż nic złego nie popełnił. Mimo aresztowania może prowadzić normalne życie, musi jedynie pozostać do dyspozycji sądu.



„Lalka” – Bolesław Prus



Kupiec galanteryjny Stanisław Wokulski dzięki majątkowi zdobytemu na wojnie rosyjsko-tureckiej wkrada się w łaski warszawskiej arystokracji. Ale to nie próżność pcha go na salony, a obezwładniająca miłość do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej. Od kiedy po raz pierwszy ujrzał ją w teatrze, wszystkie jego działania podporządkowane są jednemu celowi: zdobyciu serca ukochanej i pozyskaniu względów jej ojca.



„Zbrodnia i kara” – Fiodor Dostojewski



Bohater powieści, 23-letni były student prawa jest półsierotą, ma jednak kochającą rodzinę. Jego matka i siostra darzą go głęboką miłością i wspierają finansowo. Jednak bohater, zbuntowany przeciw porządkowi świata, decyduje się popełnić morderstwo.



„Wesele” – Stefan Wyspiański



Dramat o tradycji, patriotyzmie oraz narodowej tożsamości, który nawiązuje do ślubu poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną. Tytułowa uroczystość jest pretekstem do ukazania rozmaitych postaci i charakterów społeczeństwa polskiego.



„Mistrz i Małgorzata” – Michaił Bułhakow



Opowiada o miłości i losach pisarza (Mistrza), który stworzył powieść o Poncjuszu Piłacie i Jeszui, oraz o tajemniczej kobiecie Małgorzacie, która pomaga mu odzyskać wolność



„Romeo i Julia” – William Szekspir



Opowiada historię tragicznej miłości dwojga młodych kochanków, których śmierć połączyła ich wrogo nastawione rody.



„Pan Tadeusz” – Adam Mickiewicz



Epos opowiada o życiu szlacheckim na Litwie w latach 1811-1812, w okresie przed wybuchem wojny polsko-rosyjskiej. Głównym wątkiem jest historia Tadeusza Soplicy, który wraca do rodzinnego dworku i doświadcza miłości do Zosi, a także przygotowania do powstania.



„Mały Książę” – Antoine de Saint-Exupéry



Historia wrażliwego złotowłosego chłopca, wzbogacona pięknymi ilustracjami autora, od lat wzrusza dzieci i dorosłych na całym świecie.



„Inny świat” – Gustaw Herling-Grudziński



Jedno z najważniejszych świadectw więźnia łagru i zarazem jeden z najistotniejszych utworów w historii polskiej – i światowej – literatury XX wieku.



„Kamienie na szaniec” – Aleksander Kamiński



Opowieść o Bohaterach Szarych Szeregów – Rudym, Alku, Zośce, zilustrowana ponad osiemdziesięcioma zdjęciami ze wszystkich epok Ich życia – od gniazda rodzinnego, poprzez czas harcerstwa, miłości, walki, po dni ostatnie.



„Przedwiośnie” – Stefan Żeromski



Cezary Baryka rozdarty pomiędzy ideami rewolucji a utopią „szklanych domów”, poszukuje własnej drogi.Czytaj też:

Książki, które wszyscy powinni przeczytać chociaż raz. Rekomendacje użytkowników RedditaCzytaj też:

Wielki QUIZ. Kultowe teksty z czasów PRL-u! Znasz je?