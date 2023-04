Ewa Drzyzga nie była pierwszą prowadzącą „Rozmów w toku”. Kto pełnił tę rolę?

„Rozmowy w toku” to jeden z najpopularniejszych talk-show w historii stacji TVN. I choć zakończono jego emisję w 2016 roku, to jednak wielu widzów wciąż go pamięta. Od 2000 roku do końca emisji prowadziła go Ewa Drzyzga, jednak jak się okazuje, nie była pierwszą gospodynią „Rozmów w toku”. Pierwszy sezon w roku 2000 poprowadziła aktorka.

Ewa Drzyzga nie była pierwszą prowadzącą „Rozmów w toku”

Jak przypomina serwis Plejada, pierwszą prowadzącą „Rozmów w toku” była Ewa Bakalarska. Tę rolę pełniła jednak tylko przez kilka tygodni, gdyż ponoć brakowało jej spontaniczności. Z tego względu producenci postanowili zastąpić ją i zatrudnili Ewę Drzyzgę, która miała przygotowanie dziennikarskie.

Ewa Bakalarska z wykształcenia jest aktorką, ukończyła PWST w Warszawie. Na swoim koncie ma wiele spektakli teatralnych – zadebiutowała w 1990 roku w sztuce „Motyle są wolne”. Grała też w teatrze telewizji – w sztukach „Teraz ja” oraz „Restauracja”. Na swoim koncie ma także dużo ról filmowych oraz serialowych – w pierwszym filmie zagrała już w 1986 roku i były to „Dwie wigilie”. Grała też w „Ekstradycji”, „Klanie”, „Na dobre i na złe”, „Magdzie M”., „Plebanii”, „Domu nad rozlewiskiem”, „Teraz albo nigdy!” czy w „Miłości nad rozlewiskiem”.

Od 2004 roku zajmuje się pracą reżyserską. W latach 2004-2005 współpracowała z reżyserem przy „Lokatorach”. Potem pracowała przy „Świnkach”, „Ostatnim piętrze”, „Carte Blanche”, „Ostatniej rodzinie”, „Swingersach”, „Behawioryście”, a w tym roku przy „Miłości do kwadratu jeszcze raz” oraz „Lipowie. Zmowie milczenia” – serialu, który obecnie jest w produkcji.

Nie oznacza to jednak, że całkiem porzuciła aktorstwo. W 2022 roku zagrała w „Nieobecnych 2”, a rok wcześniej w „Bo we mnie jest seks”.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak przez lata zmieniała się Ewa Bakalarska.

