Doda została okradziona z pomysłów. Jej stylizacje zostaną wykorzystane przez inną artystkę?

Doda od początku swojej kariery zdecydowanie wyróżnia się na tle innych artystek. Zawsze miała i do tej pory ma swój styl, obok którego nie da się przejść obojętnie. Nic więc dziwnego, że teraz, gdy ktoś okradł ją z pomysłów na koncertowe stylizacje, postanowiła tym faktem podzielić się z fanami.

Doda została okradziona z pomysłów

Doda wrzuciła na Instagram kilka zdjęć swoich stylizacji i screeny z rozmów. Na jaw wyszło dzięki temu, że ktoś wykorzystał jej pomysły stylizacji przy szykowaniu strojów dla innej artystki.

„Nie wysyłajcie pomysłów na swoją trasę koncertową. Nawet te z grudnia, kiedy się z tobą pokłócą, zostaną wykorzystane dla innej artystki tylko w innym kolorze” – napisała Doda.

Doda nagrała też wypowiedź na InstaStory, w której wyznała, że w aferę została wmieszana jej krawcowa. Kobieta nie była świadoma, dla kogo szykuje stroje. Doda nie kryła rozżalenia całą sytuacją. Widać było, że jest bezradna i sama nie ukrywała, że nie wie, co teraz zrobić. – Zrobił się delikatny rozgardiasz, ponieważ jeszcze się okazało, że w tym wszystkim została wykorzystana moja pani krawcowa, która odszyła te kostiumy, nie wiedząc, że są z puli moich pomysłów. No jest, jak jest. Mam całą koncepcję przygotowaną już od dłuższego czasu. Sukcesywnie występuję w tych wszystkich strojach przy promocji płyty, więc nie wiem no... Teraz na kolejny występ miałam to przygotowane. Sama nie wiem, co mam teraz zrobić – powiedziała Doda.

Na koniec Doda stwierdziła jednak, że „to tylko ciuchy” i i tak będzie w nich występować. Uznała, że ma większe problemy – jej tata jest obecnie w szpitalu. Nie ujawniła jednak, dlaczego tam trafił i w jakim jest stanie.

Czytaj też:

Doda pokazała zdjęcie sprzed lat. Wtedy dopiero zaczynała karierę. „Niezła perełka”Czytaj też:

Doda i Dariusz Pachut wypoczywają w Hiszpanii. Fani porównują ukochanego gwiazdy do znanego aktora