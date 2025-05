Ekspertka TVN ostro o komuniach świętych. „To sfera zaniedbań dorosłych”

Pierwsza Komunia Święta coraz częściej przypomina pokaz mody i konkurencję na luksusy. Irena Kamińska-Radomska, znana z programów telewizyjnych ekspertka od etykiety, w rozmowie z „Plejadą” nie kryła irytacji. – Dziewczynki wyglądają jak panny młode, chłopcy jak panowie młodzi. Duchowy wymiar tej uroczystości ginie w natłoku blichtru – oceniła.

Irena Kamińska-Radomska ostro o współczesnych komuniach: „To miniwesela”

Sezon komunijny trwa, a media społecznościowe zalewają zdjęcia dzieci w białych sukniach z trenem, chłopców w smokingach i przyjęć przypominających wesela. Głos w tej sprawie zabrała Irena Kamińska-Radomska, znana z „Projektu Lady” specjalistka od etykiety, która w rozmowie z „Plejadą” nie kryła, że współczesne realia ją przerażają.

– Po pierwsze, przyjęcia komunijne odbywają się w wielkich restauracjach lub w salach bankietowych. Druga rzecz to stroje. Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy są poubierani jak młode pary – mówiła z wyraźnym żalem.

Kamińska-Radomska zwróciła też uwagę na coraz droższe prezenty. – Trudno więc się dziwić, że potem same dzieci zaczynają licytować się między sobą, popisując się, kto dostał lepszy rower, droższy smartfon czy inny bardziej atrakcyjny prezent. Takie sytuacje mają miejsce, kiedy dzieci są źle wychowane. Oczywiście brakiem odpowiedniego wychowania trudno obarczać dzieci. To sfera zaniedbań dorosłych – zauważyła.

Ekspertka TVN-u podkreśliła też, że nie jest przeciwniczką dawania prezentów, ale apeluje o rozsądek. Według niej warto kierować się nie modą i oczekiwaniami otoczenia, lecz realnymi potrzebami dziecka. – Spełnianie marzeń to piękna rzecz, ale musi mieć granice i sens. Pieniądze w kopercie? To nie jest najlepsze wyjście. Wychowawczo – wręcz szkodliwe – podkreśliła w wywiadzie.

Jej słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Internauci masowo komentowali jej wypowiedź, często przyznając jej rację. „To już nie sakrament, to impreza na pokaz” – pisali. W opinii wielu, głos ekspertki to potrzebna przeciwwaga dla rosnącej presji społecznej, by komunia była „najlepsza z klasy”.

TVN o stracie Tomasza Jakubiaka. „Cisza – długa i hałaśliwa”