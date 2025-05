Bolesny cios w Melanię Trump. Były prezydent ją zignorował

Melania Trump przystąpiła do organizacji w Białym Domu uroczystości upamiętniającej byłą pierwszą damę, Barbarę Bush, odsłaniając znaczek pocztowy z jej wizerunkiem. Mimo zaproszenia, George W. Bush i jego żona Laura nie pojawią się na wydarzeniu, co wzbudza spekulacje o napięciach między rodzinami Bushów i Trumpów.

Nieobecność George'a W. Busha na uroczystości Melanii Trump

Jak donosi "The Washington Post", na czwartek 8 maja br. we wschodnim skrzydle Białego Domu zaplanowana jest uroczystość odsłonięcia znaczka pocztowego upamiętniającego Barbarę Bush – byłą pierwszą damę i matkę George'a W. Busha. Ceremonię organizuje Melania Trump, jednak George W. Bush oraz jego żona Laura nie planują uczestniczyć w wydarzeniu.

Prestiżowy waszyngtoński dziennik dowiedział się o odmowie przybycia przez Bushów od dwóch anonimowych oficjeli pracujących w Białym Domu. Oficjalny powód takiej decyzji nie jest znany. Ich nieobecność została jednak odebrana jako znaczący afront, zwłaszcza w kontekście napiętych relacji między rodzinami Bushów i Trumpów.

Relacje między rodzinami Bushów i Trumpów od lat są napięte. George W. Bush nie poparł Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w 2016, 2020 ani 2024 roku. W przeszłości krytykował również ton współczesnej polityki, co Trump odbierał jako osobisty atak. Nawet Barbara Bush również publicznie wyrażała dezaprobatę wobec Trumpa, w książce "The Matriarch: Barbara Bush and the Making of a Dynasty" nazywając go "symbolem chciwości", Co więcej, kilka miesięcy przed śmiercią w 2018 roku, Barbara powiedziała, że nie uważa się już za Republikanina, mimo że była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy partii.

Nieobecność George'a W. Busha na uroczystości zorganizowanej przez Melanię Trump może być postrzegana jako kontynuacja tych napięć. Choć oficjalnie nie podano przyczyny nieobecności, wielu komentatorów interpretuje ją jako wyraz dystansu i braku zgody na politykę prowadzoną przez Trumpa. Równocześnie wiadomo, że na ceremonii obecni będą inni członkowie rodziny Bushów, w tym siostra George'a W. Busha, Dorothy Bush Koch, oraz Alice Yates z Fundacji George'a i Barbary Bushów.

