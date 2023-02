Nowości na HBO Max w tym tygodniu. Czeka nas premiera dokumentu o sprawie Deppa i Heard

Oprócz premierowych tytułów, jakie w tym tygodniu proponuje widzom HBO Max, na platformie pojawią się kolejne odcinki ulubionych seriali, w tym: „Młody Sheldon”, „Winchesterowie”, „Szpieg wśród przyjaciół”, „Velma” czy „Powiedz mi wszystko”.

„Hiroszima, moja miłość” – poniedziałek



Francuska aktorka przyjeżdża na plan zdjęciowy do Hiroszimy. Poznaje tam miejscowego architekta, wraz z którym wspomina drugą wojnę światową.



„The Last of Us”, odc. 4 – poniedziałek



Dwadzieścia lat po globalnej apokalipsie, która zniszczyła cywilizacje, Joel zostaje zatrudniony aby przemycić dziewczynkę imieniem Ellie poza strefę kwarantanny.



„Muriel” – poniedziałek



Kameralny dramat o mieszkającej z pasierbem wdowie, która zaprasza do siebie swojego byłego kochanka. Jednak zazdrość, żądze i mroczne sekrety szybko prowadzą do tragedii.



„Mała lekcja miłości” – poniedziałek



Mathieu, beztroski nauczyciel matematyki i Julie o ponadprzeciętnej osobowości spotykają się po raz pierwszy i ruszają w podróż po Paryżu, aby powstrzymać ucznia mężczyzny przed zrobieniem czegoś głupiego.



„Aqua Teen Forever: Plantasm” – środa



Fabuła koncentruje się wokół trzech antropomorficznych fast foodów z South Jersey: Frylock, Master Shake i Meatwad.



„Przy odrobinie szczęścia” – czwartek



Lindsey wyrusza w podróż służbową do Irlandii aby wykupić ziemię pod budowę nowego resortu hotelowego dla jej firmy. Aby zdobyć zaufanie mieszkańców miasteczka bierze udział w festiwalu swatania gdzie przypadkiem zapoznaje przystojnego miejscowego.



„T2: Trainspotting” – piątek



Po dwudziestu latach Mark wraca do domu, aby odnowić relacje z przyjaciółmi.



„Piotruś Królik” – sobota



Zbuntowany królik stara się wkraść do ogrodu warzywnego należącego do rolnika.



„Johnny Depp kontra Amber Heard” – czwartek



Dwuodcinkowy dokument przedstawiający kulisy od małżeństwa do rozwodu Johnnego Deppa i Amber Heard.Czytaj też:

