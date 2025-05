Stylowe gwiazdy na otwarciu festiwalu. Postawiły na klasykę z charakterem

8 maja 2025 roku Warszawska Opera Kameralna zainaugurowała 34. Festiwal Mozartowski premierą „Łaskawości Tytusa” w reżyserii Anny Sroki-Hryń. Wydarzenie przyciągnęło wiele osób – w tym gwiazdy, które zachwyciły nie tylko swoją obecnością, ale i eleganckimi stylizacjami.

Boczarska, Banasiuk i Mołek na premierze „Łaskawości Tytusa”

Warszawska Opera Kameralna, instytucja z niemal 65-letnią tradycją, otworzyła kolejny Festiwal Mozartowski spektaklem „Łaskawość Tytusa” w reżyserii Anny Sroki-Hryń i pod muzycznym kierownictwem Benjamina Bayla. Na premierę przybyli przedstawiciele świata kultury, sztuki, mediów i dyplomacji, ale uwagę fotoreporterów skradły gwiazdy ekranu i ich stylizacje.

Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, których obecność zawsze przyciąga spojrzenia. Aktorka, znana z perfekcyjnego wyczucia estetyki, pojawiła się w wzorzystej sukni w odcieniach czerwieni, z wyraźnym, kwiatowym printem. Stylizację przełamała czarną, skórzaną kurtką o oversize’owym kroju, co dodało zestawowi rockowego pazura. Jej partner z kolei postawił na grafitowy garnitur w delikatny prążek. Ich wyjście nie pozostawiło wątpliwości – byli jedną z najbardziej stylowych par wieczoru.

Znana z minimalistycznego, paryskiego stylu Magda Mołek zaprezentowała się w małej czarnej sukience, którą uzupełniła długą marynarką i elegancką broszką z cyrkonii. Wzrok przyciągały jej rajstopy w delikatne groszki oraz czarne, lakierowane mokasyny na grubej podeszwie – wybór świadczący o modowej odwadze i konsekwentnym stylu dziennikarki. Całość uzupełniła srebrna torebka typu clutch, którą trzymała nonszalancko w dłoni.

Wzruszający moment nadszedł, gdy na czerwonym dywanie pojawiła się Teresa Rosati w towarzystwie męża, Dariusza Rosatiego. Projektantka i dama polskiej mody, jak zwykle postawiła na elegancję z klasą. Miała na sobie kremową, cekinową bluzkę z efektowną aplikacją w formie róży i lekką, tiulową spódnicę. Całość dopełniły satynowe szpilki w srebrnym odcieniu. Mąż u jej boku pokazał się natomiast w klasycznym garniturze z białą koszulą. Para prezentowała się niezwykle elegancko.

Wszystkie osoby, które wzięły udział w premierze, nie tylko celebrowały muzykę, ale także udowodniły, że polski czerwony dywan potrafi błyszczeć. Z kolei po spektaklu odbył się koktajl, na którym goście mogli wymienić wrażenia i podziwiać kulisy jednej z najtrudniejszych do wystawienia oper Mozarta. Warto dodać, że to nie koniec atrakcji, gdyż 34. Festiwal Mozartowski potrwa do 6 lipca 2025 roku i obejmie kilkadziesiąt wydarzeń – spektakli operowych, koncertów kameralnych i recitali.

